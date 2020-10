Resumo: 247º Episódio - 8 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa e Xana falam com o segurança, tentam convencê-lo a que as recebam. O segurança, farto de as ouvir, diz que vai ver se alguém as pode receber.

Tomás convida Gabriela para voltar a trabalhar com ele. Gabriela excede-se nas exigências e ele desiste logo. Eduarda gostou muito do projeto que apresentou.

Diogo fica a saber que Beatriz teve alta, esperava que Carla lhe dissesse. Carla está do lado da amiga, mas conta-lhe o que Rita fez. Tiago disfarça o nervosismo.

Prazeres chega com Carlos, está toda torta e cheia de dores. Gabriela quer ajudá-la mas ela não quer, faz-se de vitima a Carlos que se sente culpado e fica a fazer-lhe companhia.

Marco ganha coragem e conta a Henrique que abordou Joana por causa do seu carro mas que a achou muito nervosa. Henrique manda-o fazer o seu trabalho mas fica angustiado.

Diogo confronta Rita sabe o que queria fazer a Beatriz, ela diz que só estava a fazer o seu trabalho. Diogo lembra-a que sabe que matou o padrasto. Sara ouve tudo.

Martim preocupado com a mãe, ela diz que está bem. Arminda vem trazer-lhe comida e fala da felicidade de Diogo ao sabe que vai ser pai. Beatriz pede-lhe segredo.

Sara não quer ouvir a irmã, Diogo acha melhor Sara ir com ele, Rita não deixa, manda-o sair. Rita diz que tudo o que fez foi por ela. Sara prefere ir viver para uma instituição.

Eduarda discute com Afonso por causa de Xana ter deixado fugir um cavalo. Afonso defende a mulher.

Elsa e Xana fartas de esperar. Elsa tenta entrar mas em vão. Segurança volta a pedir que saiam. Xana entrega-lhe a pen para que faça chegar ao dono da produtora.

Carlos farto, Prazeres está a gostar que lhe dê a comida, Raul interrompe e Carlos aproveita para sair. Raul pede-lhe desculpas, Prazeres não aceita.

Diogo informa Francisco que já não vai embora. Francisco fica feliz, pergunta se já se entendeu com Beatriz. Ele diz que não e acaba por contar-lhe que vai ser pai.

Rita chora pede a Carlos para falar com Sara, Carlos pede que não ligue mais, Sara não quer falar com ela.

Elsa mente ao dizer que entregaram o projeto ao responsável, faz sinal a Xana para não desmentir. Tina preocupada com o que André lhe possa fazer.

Candy desabafa com Rosete sobre os ciúmes que continua a sentir de Tiago ir à herdade, Rosete acha ela deve escolher, ou habitua-se ou é melhor deixá-lo.

Sara não quer ir com Rita, Rita agarra-a mas arrepende-se, só lhe quer explicar o que aconteceu. Carlos manda-a respeitar Sara e pede que saia.

Francisco pede a Beatriz que oiça Diogo. Diogo só quer fazer parte da vida do filho, vai dar-lhe o tempo que precisa. Tiago mete-se, insinua que pode ser ele o pai.