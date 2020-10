Resumo: 246º Episódio - 7 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy faz uma cena de ciúmes por Tiago ter ido a correr ver Beatriz. Tiago dá-lhe a volta, como sempre. Candy diz que tem de ir trabalhar porque Diana ainda não pode dançar.

Beatriz, angustiada, diz a Carla que tem medo que aconteça o mesmo da última gravidez. Carla diz que está tudo bem com ela e o bebé mas tem de controlar a ansiedade. Beatriz diz que precisa de ficar longe de Diogo.

Diogo já contou a Carlos que Beatriz está grávida e tem a certeza que o filho é dele. Carlos acha estranho Beatriz ter escondido a gravidez, diz a Diogo que o filho pode não ser dele. Diogo não acredita nisso.

André faz uma fita, quer fazer com que Tina pague o arranjo do carro e a fisioterapia. Carla, furiosa, defende Tina e Miguel, diz que o rapaz gosta mesmo de Sílvia.

Carlos fica estupefacto quando Prazeres lhe aparece à porta equipada para limpar janelas. Pergunta se ele sabe o que Beatriz tem, diz que Diogo lhe salvou a vida mais uma vez. Carlos diz que não sabe de nada.

Francisco está furioso porque Eduarda não autorizou o stand do seu novo negócio. Eduarda diz para ele fazer queixa na câmara. Francisco quer saber se ela discutiu com Beatriz. Eduarda diz que ela e a filha nunca se deram tão bem.

Rita consulta a ficha de Beatriz e descobre que ela está grávida. Conta a Tiago, diz que tem a certeza que ela vai voltar para Diogo. Tiago fica chocado com a notícia e não reage.

Tina fala com André, quer chegar a um acordo. Tina fica passada com a atitude de André e quer partir-lhe uma cadeira na cabeça. Casimiro imobiliza André com destreza. Filipe fica desconfiado.

Elsa diz que quando o pai for viajar vai ficar a gerir o café. Miguel traz o primeiro episódio do reality show editado, mas diz que só entrega a pen quando elas pagarem.

Diogo pressiona Afonso, quer que ele confirme se Beatriz está grávida dele. Afonso, nervoso, diz a Diogo para falar com Beatriz, não quer trair a confiança da irmã.

Beatriz dorme. Rita entra no quarto, tira do bolso uma seringa e injeta o conteúdo no dispensador do soro de Beatriz.

Tiago vê a ecografia no processo de Beatriz e fica desesperado.

Rita está com ar obcecado, Beatriz assusta-se e fere-se ao arrancar o cateter. Tiago apanha as duas a discutir e consegue apanhar a seringa que Rita tinha, vai mandar investigar.

Marco Paulo está desconfiado de Joana, tenta perceber onde é que ela estava no momento do atropelamento de Diana. Mafalda conta à mãe como correu o jantar com Gabriela.

Afonso não gosta de saber que Xana andou a pagar a Miguel pelo vídeo, Elsa manda-a despachar-se para irem para Lisboa.

Prazeres fica a contemplar Carlos, vai para lhe dar um beijo, mas paralisa. Carlos assusta-se e liga para os bombeiros.

Arminda repreende Diogo, todo aquele ódio e vingança só o afastaram do melhor momento que podia ter. Arminda acaba por abraçá-lo, confortando-o.

Olga dá alta a Beatriz e faz algumas recomendações. Tiago finge que só agora sabe da gravidez. Beatriz pede-lhe que não conte nada a Martim. Ele diz que entregou a seringa à polícia.

Rita mente a Carla, diz que só estava a fazer o seu trabalho. Carla não sabe em quem acreditar.

Casimiro percebe que Filipe quer falar com ele, ele mostra-lhe as luvas de boxe que encontrou. Casimiro acaba por lhe contar que era lutador.