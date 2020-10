Resumo: 244º Episódio - 5 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo diz a Afonso que recebeu uma proposta para ir trabalhar para a Bélgica. Afonso diz que ele não pode deixar Beatriz, há coisas que ele não sabe. Diogo fica desconfiado.

Eduarda, desconfiada, quer saber o que Diogo fazia no leilão. Diogo diz que não tem de dar-lhe explicações e ela acusa-o de a seduzir, diz que dormiram juntos no hotel. Beatriz ouve e fica dececionada.

Tiago pede ajuda a Carlos para saber mais sobre o colar da sua mãe. Carlos conta-lhe que também foi falar com a família Borges Aguiar, mas afirmaram não ter nada a ver com o rapto.

Beatriz chora muito nervosa, Arminda fica aflita. Diogo pede-lhe que saia, tenta justificar-se, mas Beatriz já não acredita mais nele.

Sílvia conta aos pais do convite de Miguel. André fica enervado e diz que não quer ir e não quer que elas vão. Carla diz à filha que vão as duas.

Xana e Elsa estão satisfeitas com o trabalho de Miguel, pedem umas alterações. Xana diz que ouviu que Raúl quer ir embora da Vila, mas Elsa não acredita que o pai faça isso.

Marco Paulo diz à mãe que Gabriela vai ficar lá em casa até se endireitar. Prazeres não a quer lá. Catarina diz que se a mãe não fica, ela sai.

Carlos conta a Diogo a conversa que teve com Tiago. Diogo prefere que esteja ele com o colar do que Eduarda. Diogo conta ao pai que Beatriz descobriu que ele foi para a cama com Eduarda.

Beatriz está muito nervosa com tudo o que aconteceu, não quer chorar perto da mãe. Eduarda não quer que se chateiem por causa de Diogo, Beatriz faz um esforço.

Elsa diz ao pai que se despede, mas ele já não quer saber. Conta-lhe da ida à agência de viagens e mostra o pedido de passaporte. Elsa continua sem acreditar que o pai vai embora.

Mafalda está irritada porque Marco Paulo está a ajudar Gabriela. Ele justifica-se e diz que a adora.

Eduarda discute com Silvério por não ter conseguido licitar o colar. Ele diz-lhe que se não está satisfeita, despeça-o. Ela pede a Francisco que despeça Diogo, Beatriz está a sofrer.

Diogo confessa a Carlos que não dormiu nada e que tomou uma decisão, vai para Bruxelas. Carlos sente pena dele, mas fica aliviado.

Beatriz conta a Afonso sobre Diogo e Eduarda. Afonso acredita nele. Beatriz não quer contar-lhe da gravidez, quer mais é que aceite ir para Bruxelas e fique longe.

Miguel ganha coragem e fala, assume os seus erros e o amor que tem por Sílvia. André enfrenta Miguel e ofende-o.

Tina vai tirar satisfações a André e ele ainda goza com ela. Tina parte-lhe o carro todo com uma enxada, é Filipe que a trava!

Prazeres conversa com a família para se juntarem para que Gabriela não fique lá em casa. Norberto, Arminda e Vasco dizem que não vão negar isso a Catarina.

Diogo diz a Francisco que se vai embora, mas espera que ele arranje alguém para o lugar dele.

Tiago manda Carla ficar de olho em Rita, ela diz que vai tentar convencê-la a voltar ao psicólogo. Tiago acha que ela não contou tudo sobre a morte do padrasto.

Sílvia e Miguel estão nervosos, ele pede desculpa pela mãe. Sílvia achava que ele vinha acabar tudo. Miguel diz que a adora, ela também o adora mas pede que vá embora, para o pai não o apanhar.