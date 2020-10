Resumo: 242º Episódio - 1 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim lancha com Sara. Eduarda quer lanchar com eles, mas Martim não quer. Tomás pergunta a Eduarda pela carta de Teresa e diz que o pai vai tentar comprar o colar de Teresa.

Arminda está chateada por saber que Diogo levou César à Herdade para se fazer passar por ele. Diogo diz que não quis magoar ninguém. Quer vingar-se de Eduarda.

Raul pede para Cátia ir à net e ver se Elsa já cantou. Rosete entra arranjada e Raul elogia-a. Rosete diz que ela está com Francisco, para ele pensar nele e ser feliz.

Toy e os seus músicos dão o concerto. Ele anuncia as Sericaias e Elsa e Tina entram no palco. Cantam e o público adora. Elsa, no fim, faz uma declaração a Vasco.

Henrique diz a Joana que ela atropelou uma pessoa e foi a Diana. Quer que ela assuma o que fez. Joana fica desesperada e diz que não quer ir presa, que ninguém vai acreditar que ela o fez sem querer porque Diana é namorada dele.

Afonso diz à irmã que vai ao leilão com Diogo, quer que ele fique com o colar da mãe. Discutem. Afonso crítica a irmã por ela não contar a Diogo que vai ser pai. Eduarda interrompe a conversa.

Marco e Mafalda entram aos beijos. Ela está nervosa. Marco diz para ela ficar descansada, está tudo bem, eles tomam cuidado e ela está medicada. Ela chora pela prova de amor que ele lhe dá.

André e Carla discutem por causa do namoro de Sílvia e Miguel. Sílvia está farta dos pais. Carla diz a André que está farta do ambiente em que vivem, vai fazer tudo para comprar a parte dele da casa.

Afonso encara Tiago, quer saber porque é que ele vai ao leilão. Diz que já sabe que ele não quer ser sua testemunha em tribunal. Francisco interrompe, diz a Tiago que nunca o quis afastar de Martim.

Catarina diz ao pai que ele tem de ajudar a mãe. Ela não pode pagar a multa. Discutem. Catarina, irritada, diz que paga, pois está preocupada com a mãe.

Afonso encara Dr. Silvério, quer saber se ele vai licitar em nome da mãe. Silvério afasta-se e liga a Eduarda, diz que vai ser difícil conseguir o colar. Conta que Afonso, Diogo e Tiago estão ali.

Eduarda diz ao Dr. Silvério para ele não sair do leilão sem o colar de Teresa. A mãe de Beatriz fica intrigada ao saber que Diogo está no leilão.

Tomás percebe que algo se passa com Joana. Diana entra e conta que foi atropelada e a pessoa fugiu. Tomás fica indignado. Joana disfarça. Carla diz a Diana que ela tem de fazer tudo bem para ficar boa.

Beatriz quer provas de como Jaime era um sem abrigo, quer destabilizar Eduarda para ela confessar tudo. Carlos diz para ela ir embora com Diogo e começarem uma vida nova longe de tudo e de todos.

O leilão começou. Chega a vez do colar de Teresa. Afonso oferece 20.000 euros, mas o Dr. Silvério oferece 27.000. Tiago fica com o colar por 40.000 euros! Todos ficam admirados.

Martim faz exercícios. Eduarda espreita e diz que está orgulhosa dele. Martim pergunta se ela está doente. Eduarda diz que só está cansada e sai.

Afonso tem pena de Diogo não ter ficado com o colar, gostava de ter ajudado. Diogo fica emocionado, diz a Afonso que ele não tem de corrigir erros de Eduarda. Tiago diz que o colar era da sua mãe. Está onde deve estar.

Elsa discute com Xana por ela não ter gravado tudo. Estão de partida para Vila Brava. Vasco recebe um telefonema, diz que Diana foi atropelada. Tina fica aflita.

Raul dá indicações a Cátia e enerva-se. Candy diz que ele tem de descansar. Raul fica furioso ao ouvir a música do buraquinho na rádio, destrói o aparelho por completo.

Catarina encontra a mãe a dormir no carro. Percebe que ela está a morar no carro. Gabriela nega, mas acaba por contar a verdade. Catarina fica desiludida e preocupada.