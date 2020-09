Resumo: 241º Episódio - 30 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana não se mexe, tem a perna aleijada. Acorda e pede ajuda. Joana tira o cinto para ir ver o que aconteceu, mas ao ver um carro que para decide ir embora. Um homem sai do carro e vai socorrer Diana.

Xana quer que Afonso vá com ela à Figueira. Afonso diz que não pode, não gosta do reality show que ela está a fazer. Tomás diz a Xana para ir atender os clientes.

Carlos diz a Diogo que o colar da sua mãe vai ser vendido em leilão no dia seguinte. Diogo lembra-se do colar, quer ir ao leilão. Carlos acha perigoso. Prazeres convida Carlos para ir ver com ela o concerto de Toy.

Beatriz diz que gostava de comprar o colar que era de Teresa para um dia dar ao Rodrigo. Eduarda mente, diz que não se lembra do colar. Beatriz quer ir ao leilão. Eduarda não a deixa. Acha Rodrigo perigoso e doente.

Rosete diz a Francisco que o ama e tem saudades dele. Fazem as pazes. Tânia entra e pergunta por Diana, não sabe dela. Rosete diz que ela já devia estar no palco. Tina hoje não trabalha.

Joana diz a Henrique que ontem bateu em alguma coisa mas não teve coragem de ir ver o que era. Henrique diz que poderia ter sido uma pessoa. Joana fica nervosa.

Arminda acaba de ajudar Prazeres a arranjar-se. Ela está nervosa para ir ao concerto. Vasco diz que vai levar a tia. Arminda percebe que ele quer ir por causa de Elsa e pede à irmã para ficar de olho em Vasco.

Filipe e Tina acordam com Xana que entra a filmar para o reality show. Tina não consegue falar, está sem voz. Fica desesperada, não vai conseguir cantar no concerto.

Henrique examina o sítio onde Joana diz que tudo aconteceu. Fica preocupado ao ver manchas de sangue. Joana acha que pode ter sido um animal. Vai tentar descobrir. Henrique diz para ela o avisar.

Diogo já combinou com Afonso ir ao leilão. Quer tentar comprar o colar que era da mãe. Carlos, preocupado, diz que o dinheiro que eles têm não chega para o comprar. Afonso sente-se mal por todo o mal que a mãe fez.

Beatriz deita os comprimidos para dormir da mãe fora. Substitui todos por comprimidos de um medicamento infantil. Eduarda apanha-a, quer saber o que ela faz com os seus comprimidos para dormir.

Diogo diz a Carlos que têm de seguir o rasto do colar da mãe. Pode ser que consigam provar o envolvimento de Eduarda no seu rapto. Carlos não concorda que Diogo compre colar da mãe.

Beatriz, nervosa, diz à mãe que só pegou nos comprimidos dela para saber o que anda a tomar. Eduarda diz à filha para ficar descansada, tudo o que toma foi receitado pela médica. Toma comprimidos que Beatriz trocou.

Tina bebe o chá que Prazeres preparou. Ainda está com problemas na voz. Elsa fica preocupada porque não pode cantar sozinha. Prazeres critica Tina por andar praticamente sem roupa.

Sílvia entrega os apontamentos a Catarina. Gabriela entra nervosa, diz à filha que precisa de falar com Marco. Foi multada e não tem dinheiro para pagar a multa. Catarina acalma-a.

Diana está ferida. Tiago diz que ela tem lesão na perna mas com tratamento vai recuperar. Diana chora. Henrique entra e fica preocupado. Diana conta que foi atropelada e fugiram. Henrique percebe que foi Joana.

Francisco quer que Beatriz lhe conte o que se passa com ela. Sabe que não está bem. Beatriz quer contar tudo, mas Eduarda entra e interrompe. Eduarda discute com Francisco. Beatriz disfarça o ódio que sente pela mãe.

Sílvia ajuda Miguel a arrumar. Ele está chateado por ter de trabalhar e não poder estar com ela. Esconde-se quando André entra. Ele fala mal com Miguel. Sílvia encara o pai. Discutem. André leva a filha dali.