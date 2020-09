Resumo: 240º Episódio - 29 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo acha que vão fazer as pazes, mas Beatriz confronta-o sobre ter contratado César. Ele não tem como negar. Ela diz que nunca mais vai acreditar nele, acabou.

Tomás mostra a notícia a Tiago. Apareceu um colar que era de Teresa, foi utilizado para pagar o resgate de Rodrigo. Tiago pergunta-se como é que o colar estava nas mãos de Borges Aguiar.

Diogo admite que pagou a César para se fazer passar por Rodrigo. Conta tudo. Beatriz diz que se a mãe vir a mesma reportagem que ela, também vai perceber a ligação e nunca mais conseguem provas nem confissão.

Cátia está atarefada mas Prazeres não se cala e faz montes de perguntas em relação a Raul, sabe que ele não foi dormir a casa. Raul entra, diz que passou a noite no hospital. Prazeres diz que é castigo de Deus.

Tina e Elsa estão a chegar da Figueira. Elsa está feliz com o sucesso. Ouvem a rádio local, ficam eufóricas quando passam a música delas. Saem do carro, cantam e dançam. Arlete e Sandra juntam-se a elas. O Padre vê tudo e fica chocado.

Mafalda pede desculpa a Marco, ele é compreensivo e diz que percebe o que ela sente. André ouve tudo. Mafalda sai. André acha que Marco anda com Mafalda para ser promovido.

Beatriz já contou a Afonso a conversa que teve com Diogo. Afonso fica surpreendido. Beatriz diz para ele parar de a tentar juntar ao Diogo, ele é mentiroso e vingativo, não quer voltar para ele. Afonso conta o que sabe sobre Jaime.

Francisco diz a Diogo que o casal de turistas está a chegar. Falam de Beatriz, Francisco quer ajudar. Diogo diz que estragou qualquer possibilidade de reconciliação. Francisco gostava de saber o que aconteceu.

Rita desabafa com Carla, não gostou de ir à terapia. Diz que sabe qual é o seu problema. Só precisa de tempo para ficar bem. Carla acha que ela devia continua a tentar.

Raul faz uma lista de como quer que seja gerido o café na sua ausência. Elsa fica preocupada ao saber que o pai esteve no hospital.

Miguel edita as imagens para o reality show. Quer ir à Figueira da Foz. Filipe também quer ir. Tina diz a Miguel que ele fica porque tem de trabalhar. Gosta da ideia de Filipe sobre passarem juntos a noite na Figueira da Foz.

Joana fala com Tomás. Henrique diz a Joana que organizou um jantar de família para apoiar Mafalda. Joana pede desculpa mas diz que, por ela, não faz sentido jantarem todos juntos.

Eduarda mostra a fotografia do colar de Teresa ao Dr. Silvério. Quer que ele licite em seu nome, quer ficar com o colar. O Dr. Silvério diz para ela ficar descansada.

Arminda está irritada. Já sabe da história de César e também está magoada com Diogo. Beatriz conta que Jaime era um mendigo, não tinha dinheiro. Arminda diz que Eduarda comprou a Herdade com o dinheiro do resgate de Rodrigo.

Fazem uma tarte. Gabriela come frutas. Catarina está desconfiada que algo se passa com a mãe mas Gabriela muda de conversa. Acha que Joana fez com que Tomás a deixasse para poder ficar com ele.

Diana faz a sua corrida. Joana discute com Henrique. Acha ridículo ele querer que jantem todos juntos, não quer ser amiga de Diana. Joana atropela Diana mas não percebe que é ela. Fica em choque.

Joana está ao telemóvel com Henrique e diz que bateu em alguma coisa. Henrique diz para ela ir ver o que era e ligar de volta. André entra, aproveita para dizer que ouviu Marco marcar uma noite no hotel.

Diana não se mexe, tem a perna aleijada. Acorda e pede ajuda. Joana tira o cinto para ir ver o que aconteceu, mas ao ver um carro que para decide ir embora. Um homem sai do carro e vai socorrer Diana.