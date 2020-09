Resumo: 239º Episódio - 28 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conversa com Catarina sobre Gabriela. Joana viu-a a dormir no carro. Xana quer sair para ir ter com Tina e Elsa à Figueira.

Beatriz chama Afonso para jantar. Ele pergunta se a mãe janta, ela acha que não. Beatriz só a queria desmascarar. Afonso acha que a irmã devia perdoar Diogo. Ela está disposta a isso e decide ligar-lhe.

Diogo atende a chamada de Beatriz, fica intrigado por querer encontrar-se com ele. Carlos fica emocionado com a carta de Teresa. Diogo mente sobre Rita ter dito que podia ir presa.

Arminda mente à irmã sobre a mulher de Carlos, evita olhá-la. Prazeres gostava de saber como ela era.

Henrique está chateado porque Joana não reparou que Mafalda não andava a tomar a medicação, Diana fá-lo ver que está errado. Raul desmaia com o convite de Rosete.

Rita fica à porta, pede desculpa a Diogo e diz que vai começar a fazer terapia. Sara despede-se. Carlos diz a Diogo que recebeu um e-mail sobre Jaime.

Prazeres aconselha Mafalda a afastar-se de Marco Paulo. Prazeres disfarça com a chegada do filho. Mafalda não quer passar a noite com ele.

Beatriz insiste com a mãe para que ela fale sobre Rodrigo. Eduarda acha que alguém está a ajudá-lo, já pensou que fosse um trabalhador.

Tiago garante a Candy que apagou a aplicação, está arrependido. Candy quebra e acabam por fazer as pazes.

Xana entra a filmar e Sílvia manda-a desligar. Tenta filmar Carla e André, ambos discutem e elas ficam a saber que eles envolveram-se.

Carlos só inventou a história da mulher ser hippie porque não existem registos de Diogo. Ela diz-lhe que Prazeres gosta dele e conta que Eduarda anda desconfiada de todos.

Beatriz está atenta às notícias e reconhece o nome de César, que se fez passar por Rodrigo.

Beatriz percebe que Diogo e o irmão de César estiveram juntos no RCA, fica abalada. Martim chama-a para tomar o pequeno-almoço e diz que Sara vem ter com ele de tarde.

Diogo conta a Afonso que Jaime era um sem-abrigo. Ele quer confrontar a mãe, mas Diogo pede para o deixar falar com Beatriz. Ele conta-lhe que ela quer fazer as pazes com ele.

Elsa maravilhada, sobe ao palco. Tina vai tentar tirá-la dali, mas também fica encantada. Tina acha que não deviam cantar a música de Raúl.

Elsa vê a menção das sericaias no cartaz, tira várias fotos e faz um vídeo a convidar os fãs para aparecerem.

Gabriela tenta não parecer esfomeada. Catarina estranha a mãe dizer que se inscreveu na natação. Confronta-a sobre ter dormido no carro, ela não gosta e inventa que vai mudar de casa.

Beatriz diz que falou com Candy, Tiago já sabe e diz que está tudo bem. Tiago acha mesmo que possa ter sido Rodrigo a roubar a carta, só não percebe porque ainda não o procurou.

Vasco fica encantado ao ver Elsa num vídeo que Miguel está a editar. Eduarda compra o jornal, Rosete vai acusá-la de a querer separar de Francisco.