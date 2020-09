Resumo: 238º Episódio - 25 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo lê a carta de Teresa. Ela diz que vai estar sempre à sua espera e não vai parar até o encontrar. Se ele voltar e ela já não estiver, pede para ele tomar conta de Salvador e perdoar quem lhes fez mal.

Tomás está preocupado com Mafalda e, por isso, serve-lhe um pequeno-almoço reforçado. Joana conta que viu Gabriela a dormir no carro, acha que ela pode ter ficado sem casa. Tomás fica chocado e preocupado.

Vasco não consegue esquecer Elsa. Miguel diz que ele tem de arranjar uma namorada, só assim vai conseguir. Elsa entra e Vasco mostra-se firme.

Diogo entrega a carta da mãe para Beatriz ler. Ela fica emocionada. Diogo diz que essa carta não é de alguém que se vai suicidar! Diogo diz a Beatriz que a ama, pede para ela voltar. Beijam-se.

Candy está ao telemóvel com Tiago. Ele pede desculpa pelo que fez e deseja-lhe sorte. Rosete diz a Candy para ela nem pensar em abandonar o Carrossel.

Candy entra no seu carro. Tiago está perto e segue-a. Um carro ultrapassa Candy e ela reconhece o carro de Tiago, não quer acreditar que ele a segue. Tiago encosta e abre a app da localização.

Raul está muito magoado e triste. O pai de Elsa desabafa com Casimiro, diz que está farto de tudo, se decide falar acaba com a vida de muita gente na Vila.

Cátia pede a Elsa para ir embora, Raul não a quer no café. Sandra pergunta como está Raul, diz que ele estava com dores no peito. Elsa fica aflita e liga ao pai, mas ele não atende.

Eduarda está enervada porque já não tem a carta e assim já não tem um isco para apanhar Rodrigo. Beatriz disfarça o nojo que sente da mãe. Candy pede para falar com Beatriz.

Candy conta a Beatriz que tinha uma reunião em Évora e Tiago estava a segui-la. Beatriz não se mostra surpreendida, diz que Tiago tem ciúmes do ar. Conta que ele controlava todos os seus movimentos através de uma APP.

Diogo agradece a Tiago pelo seu depoimento. Tiago diz que quer que Eduarda pague pelo que fez, não quer saber dele nem quer ser seu amigo. Entra no carro e fica intrigado ao ver que Candy está na Herdade.

Gabriela pede 30 euros a Catarina, diz que é para pagar uma conta, que o MB ficou com o seu cartão. Catarina diz à mãe que ela tem de arranjar trabalho urgentemente. Gabriela sai apressada para a filha não a ver a chorar.

Miguel e Sílvia namoram. Ele tem receio que André apareça. Sílvia diz que a mãe aprova o namoro, por isso, está tudo bem. Miguel recebe sms de Tina, confessa que gosta que a mãe se preocupe com ele.

Francisco está magoado com Rosete porque ela não o perdoa. Lembra-se de como ela o tratou quando perderam o bebé. Rosete sente-se culpada. Tina intervém a favor de Francisco.

Eduarda mostra as imagens de Diogo a assaltar a fundação. Arminda fica tensa. Eduarda acusa-a de ajudar Rodrigo e ser sua cúmplice. Arminda nega tudo.