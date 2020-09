Resumo: 237º Episódio - 24 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina e Elsa cantam. Raul fica em choque ao perceber que a filha fez a música para ele. Rosete fica com pena e Candy olha desagradada para a irmã.

Prazeres adormeceu, percebemos que está a sonhar. Acorda com o calendário de Marco Paulo que caiu.

Sara está chateada com a irmã, volta a pergunta se a deixa ir a herdade. Rita passa-se, pergunta se acha que já não fez muitos sacrifícios por ela, depois cai em si e pede desculpa.

Beatriz diz ao pai que gosta muito dele, mas o que fez não foi correto e tinha de defender a mãe.

Raul sente-se humilhado. Elsa entra e não percebe como ele não gostou. Candy está do lado do pai, ele pede que saiam, fica sozinho.

Arminda pergunta ao filho se está desanimado por causa de Elsa. Ele diz que nunca amou ninguém assim, a vontade dele era ir atrás dela para a Figueira.

Candy assusta-se com Tiago, que espera por ela. O médico pergunta-lhe se se divertiu com o amigo. Candy fica desiludida por ele estragar sempre tudo e fazer com que pareça sempre culpada.

Diogo entra disfarçado no gabinete de Eduarda. Pereira vai ver quem anda ali, mas Diogo deixa-o inanimado. Diogo vai ao cofre e consegue a carta.

Mercedes encara Eduarda, quer saber o que ela fez para afastar Beatriz do pai. Eduarda sorri, diz que Francisco fez tudo sozinho.

Sara quer ir à Herdade e Rita não a deixa. Sara diz à irmã que a odeia e que ela estraga sempre tudo. Rita diz a Sara que ela é uma ingrata.

Diogo mostra a carta da mãe a Carlos, ainda não teve coragem de a ler. Rita entra a chorar, desesperada. Carlos vai ao hotel ver de Sara. Diogo tem pena de Rita e aceita ouvir o desabafo dela.

Arminda e Norberto contam a Prazeres que a música de Elsa era sobre Raul. Prazeres acha que foi castigo de Deus. Catarina entra a cantar a música.

Arlete acha a música sobre Raul engraçada. Ele está furioso. Elsa entra e eles discutem. Elsa vai embora e Raul sente dores no peito. Filipe sai com ele.

Joana vai doar roupas à igreja quando repara em Gabriela a dormir dentro do carro. Gabriela sai e mente, diz que esqueceu-se das chaves de casa.

Carlos entra em casa. Rita acorda. Ele diz que esteve com Sara e a deixou na escola. Entrega o cartão de uma terapeuta à Rita, ou ela procura ajuda ou ele fala com a assistente social.

Eduarda está furiosa com Pereira. Beatriz entra e Eduarda mostra o vídeo de alguém a roubar a carta. Tiago entra, quer a carta da mãe. Beatriz diz que a carta foi roubada.

Diogo lê a carta de Teresa. Ela diz que vai estar sempre à sua espera e não vai parar até o encontrar. Se ele voltar e ela já não estiver, pede para ele tomar conta de Salvador e perdoar quem lhes fez mal.