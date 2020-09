Resumo: 236º Episódio - 23 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique fica preocupado e chateado ao saber que Mafalda não tomou a medicação e sentiu-se mal.

Eduarda, furiosa, diz a Beatriz que Henrique a enerva, está contra ela por ser tio de Tiago. Francisco entra e discutem. Ele fica magoado porque Beatriz defende Eduarda.

Diogo abre o cofre e tira de lá a carta da sua mãe. Vira-se e gela ao ver Eduarda. Ela pergunta porque é que ele roubou carta de Teresa e pergunta se ele é Rodrigo.

Beatriz avança apressada, quer chegar a tempo de evitar o pior. Beatriz interrompe a conversa e diz que foi ela que pediu a Diogo para procurar a carta. Eduarda fica desconfiada que ele seja Rodrigo.

Candy entrega os bilhetes novamente a Rosete, diz que o pai está muito arrependido. Candy diz a Rosete para fazer as pazes com Francisco.

Tina desabafa com Casimiro, que a acusa de ter sido má mãe.

Tomás oferece parte das gorjetas a Gabriela, que se faz de superior e culpa Joana de tudo. Acaba por aceitar porque diz que foi graças a ela que as receberam.

Beatriz e Diogo discutem, ela diz-lhe que ia deitando tudo a perder, a mãe está desconfiada. Diogo agradece-lhe por o ter ajudado.

Martim conta ao pai que Eduarda lhe ofereceu presentes, mas que isso não vai mudar nada. Tiago liga a Candy para ir lá a casa, descai-se ao falar-lhe no cabeleireiro.

Xana faz um depoimento para a câmara, Eduarda ouve-a e pergunta que palhaçada é aquela. Afonso confessa a Xana que está com medo de ir preso.

Rosete pede desculpa a Raul, mas devolve os bilhetes, não tem com quem ir. Prazeres reclama ao vê-la sair dali. Raul pensa que Rosete o convidou para ir ao Carrossel.

Diogo está a ser interrogado, mantém o seu depoimento. Henrique diz-lhe que Tiago também confirmou que ele não se aproximou da mesa, para espanto de Diogo.

Eduarda discute com Beatriz por ter apanhado Diogo, ela tenta defendê-lo de maneira a que a mãe não perceba que é Rodrigo.

Henrique pede a Marco que fique de olho na filha, está preocupado, acha que ele foi o culpado por ela estar assim. Mafalda interrompe, já se sente melhor.

Norberto e Arminada estão prontos para saírem. Prazeres sente-se traída por irem ao Carrossel. Catarina vai com eles.

Um homem fala com Candy, Tiago aproxima-se, ciumento. Raul está feliz por Rosete ter feito as pazes com ele.

Carlos dá razão a Beatriz, Diogo não devia ter invadido a herdade. Diogo quer aquela carta, que lhe pertence. Conta a Carlos que Tiago confirmou que ele não se tinha aproximado dele.

Beatriz repara que o filho está longe. Ele pergunta se alguma vez fez mal a Rita e a Sara. Beatriz nega. Martim conta que Rita não deixa Sara ir à herdade, com a desculpa que a culpa é de Beatriz.

Tina e Elsa cantam. Raul fica em choque ao perceber que a filha fez a música para ele. Rosete fica com pena e Candy olha desagradada para a irmã.