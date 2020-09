Resumo: 235º Episódio - 22 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina frita salgados. Prazeres critica a neta, mas prova um e fica deliciada. Elsa entra, quer negociar a dívida, e diz a Prazeres que a leva ao concerto de Toy. Prazeres quer também jantar.

Tiago diz a Mafalda que a carga viral dela subiu. Mafalda fica comprometida e admite que falhou a medicação. Joana fica fula. Tiago diz que têm de tratar da infeção.

Beatriz finge estar preocupada com a mãe. Eduarda está magoada com Afonso. Nega ter separado Francisco de Rosete. Beatriz fala ao irmão do seu plano: quer procurar a carta de Teresa. Martim ouve a conversa.

Prazeres entra e Diogo despede-se do pai. Ela não se cala. Carlos liga a TV e responde sem pensar. Prazeres quer saber do passado dele.

Tina quer conversar com Miguel, diz que foi falar com Sílvia. Quer que o filho confie nela, quer começar do zero. Miguel gosta da ideia. Decidem ir jantar com Sílvia e Filipe.

Francisco já contou a Rosete o que aconteceu com Eduarda. Tem vontade de a matar, pede perdão. Tina entra e Francisco sai. Rosete diz que quer dar uma lição a Francisco.

Tiago fala da intimação por causa do envenenamento. Tomás diz que Joana também foi notificada. Acha que foi Eduarda quem o tentou matar. Tiago diz que Diogo é um militar treinado para matar, pode também ter sido ele.

Afonso organizou um jantar para Diogo e Beatriz se entenderem. Diogo diz a Beatriz que a ama, quer resolver as coisas. Beatriz diz que também o ama, mas já não confia nele e sem confiança nenhuma relação sobrevive.

Casimiro critica as atitudes de Raul e quer que ele reze muito. Raul diz ao Padre que ele só sabe julgar as pessoas. Diz que Filipe, sendo um Padre falso, tinha mais jeito que ele.

Gabriela, desesperada, fala ao telemóvel com o senhorio, pede mais uns dias para arranjar trabalho. Catarina e Marco entram, ela fica nervosa e mente.

Tiago diz que Diogo já o tentou matar antes e que se o veneno apareceu na mochila dele, foi ele. Henrique não acredita nisso. Tiago diz que então foi Eduarda porque estava furiosa com a providência cautelar.

Afonso está triste porque o seu plano não funcionou e Diogo não fez as pazes com Beatriz. Diz que está resignado, acha que vai mesmo preso. Diogo anima-o. Afonso acha que Tiago devia ler a carta que deixou Teresa.

Prazeres e Elsa falam de forma civilizada. Raul, desconfiado, quer saber o que aconteceu a Prazeres.

Marco diz a Mafalda que ela não se pode esquecer de tomar a medicação. A sua saúde é o mais importante. Mafalda chora e Marco abraça-a. Joana fica preocupada ao vê-los.

Henrique diz a Eduarda que ela vai ser acusada de tentativa de homicídio contra Tiago. Eduarda acha um absurdo e culpa Diogo.

Tiago controla Candy através da APP. Beatriz deixa Martim e fala na carta de Teresa. Tiago quer a carta da mãe mesmo sendo para Rodrigo. Beatriz pede para Tiago ajudar Afonso em tribunal.

Elsa e Tina ensaiam com Norberto. Tina pergunta se ela tem a certeza que quer lançar a música na Vila. Norberto também acha que é má ideia. Vasco quer saber se a música é sobre ele.

Henrique fica preocupado e chateado ao saber que Mafalda não tomou a medicação e sentiu-se mal.

Eduarda, furiosa, diz a Beatriz que Henrique a enerva, está contra ela por ser tio de Tiago. Francisco entra e discutem. Ele fica magoado porque Beatriz defende Eduarda.