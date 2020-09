Resumo: 234º Episódio - 21 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joana não quer Tomás triste por causa de Gabriela. Tomás diz que não sabe nada dela.

As convidadas para jantar são Rita e Sara. André está bem arranjado, provoca Carla, que fica irritada. Rita agradece o convite, Sara diz que não têm amigos porque Rita zanga-se com toda a gente!

Norberto compõe para Elsa e Prazeres fica furiosa. Marco está preocupado com Mafalda, que está doente. Vasco acaba a discutir com Prazeres porque a tia pintou o cartaz dele.

Diana dança e Henrique observa-a, está calmo e aprecia a dança. Rosete elogia a mudança de atitude dele. Filipe conta a Tina que ajudou Miguel e Sílvia, eles consumiram ecstasy.

Martim reage mal aos presentes de Eduarda, diz que se ela continua a pressioná-lo vai embora da Herdade. Eduarda diz a Beatriz que acha que Arminda e Norberto são os que a andam a atormentar. Beatriz defende-os.

Diogo liga para Beatriz, mas ela não atende. Carlos esconde-se porque não quer ver Prazeres. Diogo recebe-a. Agradece tudo o que ela fez por eles, mas diz que o pai está recuperado. Sem querer diz que Carlos gosta muito dela. Ela fica no céu.

Francisco atraiu Ema com uma mentira. Diz que ela preparou uma cilada para separá-lo de Rosete. Quer saber porquê! Francisco ameaça ir à polícia e Ema, com medo, conta que foi Eduarda que lhe pagou para os separar.

Xana pergunta a Rosete se ela acha que Eduarda era capaz de entalar Afonso para se safar das acusações. Rosete diz que sim. Xana fica devastada!

Mafalda está chateada porque Marco ligou à mãe e Joana obrigou-a a ir ao médico. Mafalda quer ir para casa. Joana diz que ela vai, mas depois de ser vista por Tiago.

Francisco diz a Rosete que Eduarda pagou a Ema para os separar. Rosete diz que está desiludida. Esperava mais dele, não lhe perdoa por ter desconfiado dela.

Tiago olha apreensivo para Mafalda, que tem mau aspeto. Quer saber se ela tem tomado a medicação. Ela diz que sim. Tiago diz que ela vai fazer RX e análises.

Diogo manda os turistas às cavalariças. Beatriz diz Diogo que a mãe não lhe quer dar a carta de Teresa. Diogo tem receio que Arminda arranje chatices por causa dele.

Pereira diz a Eduarda que fez tudo com ela pediu. Eduarda quer saber se ele tem a certeza que a câmara funciona. Ele diz que sim. Eduarda pega no telemóvel e verifica se consegue ver o que se passa no celeiro.

Raul entrega bilhetes para a ópera a Candy, quer que ela convença Rosete a ir. Norberto confirma que música de Elsa não é sobre Prazeres, mas ela não o deixa acabar de falar.

Tina pede desculpa a Sílvia, sabe que as drogas foram ideia de Miguel. Sílvia diz que Miguel não mostra mas também gosta muito da mãe. Tina fica comovida.

Carlos diz a Diogo que já sabe o nome completo de Jaime e já pediu a certidão de óbito. Diogo diz que Beatriz acha que a carta de Teresa é verdadeira, vai tentar encontrá-la. Carlos continuar a achar que é uma armadilha.

Francisco prepara as armas. Eduarda chega e discutem. Francisco diz que sabe que foi ela quem pagou a Ema para o separar de Rosete. Francisco dispara arma e o cavalo assusta-se. Eduarda cai ao chão.

Beatriz, tensa, pergunta a Norberto se ele também ouviu os tiros. Norberto desvaloriza.

Eduarda fica furiosa. Francisco diz para ela nunca mais se meter entre ele e Rosete. Afonso defende o pai. Beatriz e Norberto ajudam Eduarda, que acusa Francisco de a tentar matar mais uma vez.

Miguel instala um programa para editar vídeos. Mostra a Xana. Afonso entra e não gosta de os ver ali. Xana diz que está a trabalhar no reality show.