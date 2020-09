Resumo: 233º Episódio - 18 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique e Diana estão muito felizes. Ele pede para Diana ser sua namorada. Ela diz que não vai mudar e avisa-o que vai fazer um número provocante no bar. Ele quer assistir.

Elsa conta a Norberto que o pai bebeu demais e fez uma declaração a Rosete, no Carrossel. Prazeres ouve e fica muito perturbada. Norberto ajuda Elsa com a música nova.

Arlete e Sandra comentam o mupi. Prazeres, chateada, começa a tapar o rabo de Vasco com tinta. Diana diz que Vasco não vai gostar. Marco Paulo diz à mãe que a vai levar para o posto por causa do vandalismo.

Tiago e Tomás discutem. Tomás diz para ele respeitar a decisão de Martim de quer morar com a mãe. Tiago fica furioso porque o pai não o apoia. Quer ir à escola buscar Martim e à Herdade falar com Beatriz. Tomás impede-o de sair.

Arminda contou a Beatriz sobre a carta de Teresa para Rodrigo, que Eduarda tem no seu poder. Beatriz desconfia da mãe. Arminda tem receio. Beatriz diz que Diogo tem de ler essa carta.

Rita conta a Carla que Sara não lhe obedece, quer arranjar-lhe novos amigos. Carla convida-as para jantar na sua casa.

Tina sente-se culpada por ter defendido Miguel e não ter ouvido ninguém. Rosete diz para não ser tão dura, acha que ela é uma boa mãe. Falam de Francisco, Rosete não consegue perdoar-lhe o facto dele ter duvidado dela.

Raul deixa um envelope no toucador e pega num vestido. Pensa ser de Rosete. Ela entra e fica muito irritada, diz a Raul que não sente nada por ele e pede para parar de a envergonhar.

Xana e André discutem por causa de Sílvia. Xana diz ao pai que não tem mal nenhum ela namorar com Miguel.

Beatriz diz a Diogo que Arminda descobriu que Eduarda tem uma carta de Teresa para ele. Diogo fica nervoso, quer saber mais. Beatriz promete obrigar Eduarda a dar-lhe a carta.

Tiago, alcoolizado, quer ver Martim. Norberto diz-lhe que ele não merece a família que tem, que não é assim que vai convencer Martim. Tiago sai perturbado.

Tiago chama por Beatriz aos berros. Ela diz para ele parar de gritar, avisa que não fala com ele assim. Tiago agarra-a com força e diz que Martim vai voltar para casa dele a bem ou a mal.

Diogo e Francisco falam sobre turistas e os passeios que têm de fazer. Eduarda entra e provoca Diogo. Ele não responde e sai. Eduarda diz a Francisco que ele e Afonso são dois idiotas que se deixam usar.

Tiago quer levar Martim com ele à força. Não o quer a viver com Eduarda. Beatriz diz que foi Martim que escolheu voltar à Herdade, diz que têm de respeitar a vontade dele. Tiago cede e pede desculpa a Beatriz.

Rosete conversa com Candy. Pondera que o envelope com o dinheiro tenha vindo de Raul. Candy diz que o pai não faria isso.

Francisco diz a Afonso que tem a certeza que ele e Rosete foram vítimas de uma cilada e ele caiu. Desconfia de Ema. Afonso diz ao pai que Rosete não ia traí-lo. Francisco quer encontrar Ema e esclarecer tudo.

Mafalda está mal disposta. Marco quer ir ao hospital com ela. Mafalda diz que está com a carga viral baixa, só precisa de dormir. Marco acha que ela tem febre, mas não insiste.

Xana quer contratar Miguel para editar um episódio do reality show. Ele aceita, quer pagar o que deve a Filipe. Xana diz que falou com o pai sobre a relação dele com Sílvia.

Beatriz já contou à mãe da visita de Tiago. Eduarda prefere ter Tiago longe. Beatriz diz que Martim precisa do pai. Fala da carta de Teresa a Rodrigo, quer lê-la. Eduarda diz para ela esquecer o passado de vez.