Resumo: 232º Episódio - 17 de setembro (quinta-feira)

Carlos pede desculpa a Prazeres. Ela abraça-o como no sonho que teve e Carlos fica muito constrangido.

Miguel oferece-se para ajudá-las mas elas ficam escandalizadas com o preço. Sílvia finge-se surpreendida ao vê-lo, ele pede desculpa pelo que lhe deu. Xana diz que vai fingir-se de cega.

Francisco pede desculpa a Rosete por não ter acreditado nela. Rosete diz que nunca precisou de vender-se, e que não é com um pedido desculpas que as coisas vão ficar bem.

Eduarda paga a Ema pelo trabalho que fez. Ela diz que acha que Rosete nunca mais vai perdoar Francisco.

Beatriz traz o lanche à avó. Norberto entra com duas mochilas de Martim. Ele entra de seguida e diz que o pai não sabe que ele está ali. Quer ficar na herdade.

Tiago vê Diogo e provoca-o, diz que sabe que ele e Beatriz acabaram a relação. Gostava de saber o que aconteceu. Carlos aparece já sem as ligaduras.

Martim fez as malas e ligou a Norberto. Está farto de ver o pai discutir com toda a gente. Diz que não perdoa Eduarda, mas quer ficar ali. Beatriz abraça-o.

Diana pergunta a Henrique o que aconteceu para ele mudar assim de repente. Xana atende os dois e comenta com Joana, ela diz que só quer ver Henrique feliz. Henrique diz a Diana que está apaixonado por ela e só agora sabe lidar com isso.

Raul já bebeu demais. Elsa diz ao pai para ir para casa. Raul diz que acha que a nova música é sobre Prazeres, não quer mais problemas.

Tiago está fora de si, quer ir buscar Martim à Herdade. Candy diz para ele respeitar a decisão do filho. Tiago trata mal Candy que, farta, vai embora. Tiago continua a beber.

Eduarda fica feliz por ter Martim de novo na Herdade. Martim decide ir para o quarto. Beatriz diz à mãe para ela não pressionar Martim ou ele volta para casa de Tiago.

Diogo e Carlos, preocupados, dizem a Sara que ela pode sempre jantar com eles, mas tem de avisar Rita. Sara diz que está farta do mau humor da irmã.

Raul bebeu muito. Está apaixonado por Rosete e não sabe o que fazer. Pede conselhos a Filipe. Decide lutar por ela. O pai de Elsa sobe ao palco do Carrossel e faz uma declaração de amor a Rosete, que fica muito envergonhada.

Prazeres está indignada por causa do cartaz que mostra o rabo de Vasco. Arminda diz para ela não dramatizar. É uma publicidade, ele está de cuecas e nem se vê a cara dele.

Beatriz pede ajuda a Tomás, quer que ele fale com o Tiago. Jura que nunca falou mal de Tiago a Martim. Sempre respeitou a vontade do filho. Tomás não sabe como ajudar.

Eduarda faz o seu papel, mostra a carta a Arminda. Diz que é de Teresa para Rodrigo, que ela já tinha tomado a decisão de suicidar-se e, por isso, pediu-lhe para dar a carta ao filho quando ele aparecesse.

Afonso e Diogo conversam. Falam de Beatriz e de Eduarda. Afonso conta o susto que Beatriz deu à mãe. Diogo espera que Beatriz consiga quebrar Eduarda.

Henrique e Diana estão muito felizes. Ele pede para Diana ser a sua namorada. Ela diz que não vai mudar, Henrique diz que sabe. Diana diz que vai fazer um número provocante no bar. Ele quer assistir.

Elsa conta a Norberto que pai bebeu demais e fez uma declaração a Rosete no Carrossel. Prazeres ouve e fica muito perturbada. Norberto fica com pena da cunhada. Ajuda Elsa com a nova música.