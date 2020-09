Resumo: 231º Episódio - 16 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos queixa-se. Diogo diz-lhe que Prazeres sempre lhe fazia companhia mas ele espantou-a. Carlos acha que ele nunca vai ter uma relação com Tiago como tem com Afonso.

Eduarda, muito assustada, pede a Beatriz que abrace, diz que têm de sair dali porque Rodrigo persegue-a. Beatriz tenta que ela confesse o que fez mas ela não lhe responde.

Tiago manipula Martim para que ele não vá viver com a mãe. Tomás chama-o à razão, Martim não está feliz.

Vasco e Filipe conversam sobre a proposta de Vasco. Tina diz que vai cantar com Elsa. Miguel pede desculpa a Filipe e pede ajuda para fazer as pazes com a mãe.

Prazeres adormeceu no sofá, está a sonhar quando Vasco a acorda. Prazeres já sabe que andou a mostrar o rabo, Vasco enfrenta-a, vai continuar a aceitar trabalhos destes.

Diana entrega um envelope a Rosete, que o abre e descobre dinheiro com um bilhete. Francisco desconfia dela e acha mesmo que ela o anda a enganar.

Beatriz insiste com a mãe para saber o que se passa. Eduarda não se adianta. Beatriz diz ao irmão que quase conseguiu que a mãe falasse. Ele diz que foi jantar com Diogo.

Candy arranca os panfletos a Prazeres e quer obrigá-la a arrancar os que estão afixados.

Candy quer que Raul ajude a travar Prazeres. Ele diz que Elsa não está preocupada. Candy diz-lhe que Rosete chateou-se com Francisco.

Carlos comenta que Prazeres mal lhe falou, Diogo dá-lhe razão e acha que ele lhe deve um pedido de desculpas. Carlos fica a sentir-se mal.

Rita não deixa Sara ir ter com Martim à herdade. Sara não percebe porquê, ela diz que Beatriz não gosta delas. Sara não acredita e diz que qualquer dia não têm amigos.

Arminda gosta da música que Norberto toca, mas mal ouve a letra fica em choque. Catarina está preocupada porque a mãe foi despedida. Marco diz que a mãe safa-se.

Miguel nega-se a ir buscar um café a Vasco, ele compara-o a Tina. Vasco fica em choque ao ver o vídeo que Elsa fez sobre ele. Elsa vai lá tirar satisfações.

Eduarda percebe que tem de dizer alguma coisa a Beatriz e conta-lhe que foi raptada por Rodrigo.

Beatriz insiste com ela sobre o que ela fez a Rodrigo, para ele querer vingar-se. Eduarda diz que não fez nada.

Francisco fala do emprego que arranjou para Diogo, ele só espera que Eduarda não se meta. Diogo diz-lhe que gosta muito de Beatriz e vai lutar por ela.