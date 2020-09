Resumo: 229º Episódio - 14 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso desafia a irmã. Beatriz diz que não quer ir montar e Afonso estranha. Percebe que a irmã está grávida e fica radiante. Beatriz diz que ninguém pode saber.

André encara Carla, discutem por causa da dança dela no Carrossel e dele ter levado Tânia para casa. Carla diz a André para não se meter na sua vida, cada um pode andar com quem quiser.

Raul olha nostálgico para a parede onde estava o quadro. Rosete quer saber o que ele faz ali. Raul mente, diz que estava à procura de Candy, não sabe o que fazer com Elsa. Rosete manda-o embora.

Beatriz pede ao pai para ele desistir do processo em tribunal, diz que Martim vai voltar a viver com ela e promete que podem estar juntos sempre que quiserem. Francisco cede e conta sobre o novo projeto com Manuel.

Arlete quer pagar, mas não deixa Elsa tocar no seu dinheiro. Raul faz a conta de Arlete e discute com Elsa. Casimiro entra com um dos panfletos sobre Elsa. Raul conta sobre a vingança de Prazeres.

Miguel entra ainda sob efeito das drogas e assustado com o que aconteceu com Sílvia. Tina ataca logo, diz que ele começa a trabalhar na papelaria no dia seguinte. Miguel aceita e diz que vai para casa descansar.

Francisco já contou a Rosete e a Candy que desistiu do processo em tribunal. Comenta a conversa de Ema. Rosete não quer acreditar que foi ajudar Ema e ela foi mentirosa.

Diogo fica incrédulo ao saber que o pai impediu Rita de contar tudo à Eduarda. Quer confrontar Rita. Carlos acha melhor deixar tudo como está. Diogo fala de Igor e conta que não conseguiu o trabalho em Évora.

Beatriz diz a Afonso que ele não pode comprar prendas de bebé. Não quer que ninguém saiba da gravidez. Afonso quer contar a Diogo, mas Beatriz diz que não.

Sílvia está muito mal disposta, mente, diz aos pais que apanhou uma virose. Carla e André começam a discutir e a provocar-se mutuamente. Sílvia decide ir para o quarto.

Prazeres pega no prato e nos talheres que Mafalda usou e despeja lixívia para desinfetar tudo. Todos ficam constrangidos. Conversam sobre Elsa e sobre as fotografias que Vasco vai tirar.

Eduarda está ao telemóvel com Vladimir, discutem por causa de Igor. Vladimir diz que está a perder a paciência com ela. Pereira diz que viu Igor lá fora. Eduarda paga um extra a Pereira para ser o seu guarda-costas.

Diogo diz a Beatriz que a quer proteger, que viu Igor a segui-la. Beatriz mantém a sua postura, mas fica nervosa. Diogo diz-lhe que longe de Eduarda vão ser felizes, quer ir embora com ela e com o Martim.

Candy entra em casa e encontra Martim ainda acordado. Conversa com ele sobre Tiago, diz que ele vai aceitar com o tempo o facto de ele querer ir viver com a mãe.

Diogo diz a Beatriz que a ama, ela firme diz para ele ir embora, o que tinham acabou. Diogo não quer vinganças, diz para ela pensar na proposta dele. Beatriz chora.