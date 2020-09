Resumo: 228º Episódio - 12 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz fez a reunião para se entenderem pelo bem do Martim, mas não consegue que todos se entendam. Beatriz diz que Martim quer voltar a viver com ela e é isso que ela vai fazer. Respeitar a vontade do filho.

Diogo diz ao pai que para ele chega, tem pena de Sara mas não quer Rita na sua casa. Carlos também tem pena de Sara mas percebe a atitude do filho. Conta o que descobriu sobre Igor. Diogo sabe que Eduarda mentiu.

Sara quer saber o que aconteceu para Diogo estar tão zangado. Rita diz à irmã que ficou muito triste quando ele a deixou e foi muito bruta com ele. Promete falar com Diogo e resolver tudo.

Miguel entra disfarçado. Sílvia acha piada e os dois beijam-se. Miguel traz pastilhas de ecstasy. Toma a sua. Sílvia hesita, tem medo de tomar, mas cede à pressão e toma também uma.

Elsa pergunta a Tina se viu Prazeres. Tina percebe que Elsa tem medo e diz-lhe que Prazeres vai vingar-se de certeza. Arminda diz a Tina que contratam Miguel à experiência mas ele tem de andar na linha.

Prazeres está em confissão. O Padre Casimiro tenta fazer um esforço e ouvir Prazeres. Ela diz que vai castigar Elsa, o Padre não aguenta mais e diz a Prazeres o que realmente pensa. Prazeres fica chocada.

Joana sente-se culpada por Tomás ter despedido Gabriela. Eduarda entra e Tomás encara-a. Está impressionado com as mentiras que ela contou a Germano e diz que vai desmascará-la um dia.

Carla, de ressaca, conta a Beatriz o espetáculo que deu no Carrossel. Beatriz ri. Conta o que aconteceu com Igor e que Diogo apareceu no momento justo. Carla diz que ela não pode continuar a esconder a gravidez.

Diogo não gosta de ver Rita, pergunta se ela não tem vergonha de usar Sara para se enfiar em casa dele. Rita diz a Diogo para ele ir embora de Vila Brava ou conta a Eduarda que ele que vingar-se.

Tiago faz-se de vítima, tenta convencer Martim a ficar a viver com ele. Martim diz que quer morar com a mãe e promete visitar o pai sempre que puder.

Diogo está furioso, expulsa Rita da sua casa. Ela quer que voltem a ser um casal. Diogo não acredita no que ouve e diz a Rita para procurar ajuda porque está completamente descompensada.

Ema aproveita para continuar com o seu plano de separar Francisco e Rosete. Faz-se de sonsa, diz a Francisco que viu Rosete no hotel. Francisco fica espantado.

Sílvia e Miguel estão sob o efeito do ecstasy. Sílvia tem alucinações, vomita e sente-se mal. Miguel fica preocupado. Sílvia não quer ir ao hospital mas Miguel decide pedir ajuda.

Elsa está nervosa e desconcentrada e, por isso, troca os pedidos. Tem medo de Prazeres. Esta entra e distribuí panfletos a difamar Elsa, grita que Elsa é uma ladra.

Diogo diz ao pai que decidiu ignorar Rita e a sua chantagem, não acredita que ela vá contar o que quer que seja à Eduarda. Carlos diz que Rita é uma mulher despeitada. Decide ir falar com ela. Diogo vai a Évora por causa de trabalho.

Diogo vê Beatriz a caminhar pela rua, percebe que Igor a está a seguir. Vai atrás dele mas Igor percebe e foge.

Filipe ajuda Sílvia, ralha com Miguel por terem consumido. Sílvia continua mal disposta e acelerada. Filipe diz a Miguel para ajudar Sílvia a tomar um banho e diz aos dois o que vão fazer.

Carlos diz a Rita que quanto mais tenta prejudicar Diogo, mais o afasta dela. Rita está decidida a ir falar com Eduarda. Carlos não acredita que ela seja vingativa.

A secretária de Eduarda deixa passar Rita. Ela encara Eduarda e diz que tem informações sobre Diogo que lhe vão interessar. Eduarda diz que não quer saber de Diogo, mas fica curiosa com a insistência de Rita.

Diogo já contou a Henrique tudo o que aconteceu com Igor, diz que a guarda tem de agir, ele estava a seguir Beatriz. Henrique diz que sem uma queixa nada pode fazer. Diogo diz que elas têm medo.

Eduarda pressiona Rita para falar. Ela hesita. Carlos entra e interrompe, diz a Rita que ela vai ficar sozinha, se fala, ninguém a vai perdoar, inclusive Sara. Rita mente, diz a Eduarda que foi lá fazer cena de ciúmes.