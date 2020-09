Resumo: 227º Episódio - 11 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriela conta a Tomás que deu um empurrão a Joana, descontrolou-se. Tomás não lhe admite e despede-a.

Arminda soube, através da irmã, o que se passou com Carlos. Diogo diz que ela tem sido impecável. Arminda cozinhou para eles. Beatriz fica atrapalhada ao ver Diogo.

Igor dá a Eduarda o recado de Vladimir. Eduarda diz que o dispensa, mas Igor saca da arma e diz que vai ter de ir com ele ao notário. Beatriz entra.

Francisco comenta com Rosete que Manuel quer tratar de negócios mas não adiantou mais nada. Rosete recebe uma chamada de Ema a pedir ajuda. Francisco acha estranho mas Rosete sai apressada.

Igor aponta a arma a Eduarda, discutem. Beatriz pega num objeto e atinge Igor na cabeça, que perde o equilíbrio. Beatriz pega na mãe e fogem dali.

Beatriz e Eduarda trancam-se no celeiro. Beatriz quer pedir ajuda. Fica aflita ao perceber que não tem o telemóvel com ela. Eduarda mente, diz que não sabe porque Igor a atacou. Igor quer abrir a porta, diz para Eduarda sair dali.

Sara fica feliz por ir jantar com Diogo e Carlos. Fica com pena da irmã porque vai ficar a jantar sozinha. Rita aproveita para manipular Sara. Explica o seu plano para que também a convidem para jantar.

Igor consegue entrar e ameaça Eduarda com violência. Diogo e Norberto entram e "salvam" Eduarda e Beatriz. Ela quer chamar a guarda. Eduarda pede para deixarem Igor ir embora, não quer mais confusões.

Gabriela diz a Catarina que vai dar a volta por cima, acha que todos estão contra ela. Catarina opina de forma diferente. Elsa está furiosa com Diana, esta diz que não tem nada com Vasco.

Ema faz o seu papel de vítima. Rosete cai na armadilha e acredita em tudo o que ela diz. Ema diz que foi maltratada por um homem, mas não quer apresentar queixa. Rosete consola Ema, que sabe que atingiu o seu objetivo.

Sara chega com Rita a casa de Carlos e Diogo. Sara pede para a irmã ficar a jantar também. Carlos convida Rita porque sente-se culpado. Diogo fica irritado pois percebe que Rita manipulou Sara.

Vasco conta à mãe que vai ser modelo para uma marca de boxers. Pede para não contar a ninguém. Arminda quer saber o que o filho e o marido acham de dar emprego na papelaria a Miguel. Prazeres fica furiosa.

Francisco pergunta a Ema se ela está bem, Rosete saiu muito preocupada com ela. Ema mente, diz que não ligou para Rosete e Francisco fica desconfiado. Tina está triste por causa de Filipe. Miguel recebe droga e guarda-a.

Beatriz diz à mãe que quer recomeçar do zero, sem segredos. Eduarda fica desconfiada, mas baixa a guarda. Beatriz diz que quer uma reunião de família, está farta de confusões. Eduarda quer Martim de volta, diz que vai ajudar.

Xana beija Afonso, ele está preocupado. Diz que julgamento está para breve e pode ir preso. Xana diz para ele pensar positivo, tudo vai correr bem. Afonso diz que contratou um novo advogado.

Prazeres entra cheia de vontade de ajudar Carlos, traz um bolo. Carlos, farto dela, diz que ela é mesmo chata e pede-lhe para ir embora. Prazeres sai muito magoada e Carlos sente-se culpado.

Tina está abatida. Miguel sente remorsos, diz que ela pode voltar para Filipe. Tina diz que a sua relação com Filipe acabou. Fala na possibilidade dele começar a trabalhar na papelaria. Miguel fica furioso.

Xana e Afonso dançam. Xana bebeu demais. Quer que Filipe lhe ensine a dançar. Este vai ter com Tina que não quer conversas. André provoca Carla com Tânia. Carla sobe ao palco e faz uma dança sensual. Xana leva a mãe para o camarim.

Beatriz fez a reunião para se entenderem pelo bem do Martim, mas não consegue que todos se entendam. Beatriz diz que Martim quer voltar a viver com ela e é isso que ela vai fazer. Respeitar a vontade do filho.