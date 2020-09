Resumo: 226º Episódio - 10 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco está desanimado com a vida, queixa-se a Diana quando lhe ligam da agência que querem falar com ele. Vasco mostra-se feliz.

Beatriz conta ao irmão que Martim quer ir viver com ela, vai ter de sair da herdade e vai ser mais difícil de apanhar a mãe. Afonso Maria fica a saber que Diogo levou-a ao casebre onde esteve preso.

Igor chega com Eduarda. Ela atende uma chamada de Vladimir, que quer construir o seu empreendimento nas terras da herdade, mas Eduarda diz que não.

Diogo fica agradado por Tomás querer desmascarar Eduarda. Pede-lhe ajuda para arranjar emprego.

Arlete sai chateada com Elsa. Elsa quer usar as fotos do casamento para fazer dinheiro para pagar a Prazeres. Candy diz que no máximo pede a Rosete para a deixar filmar no carrossel.

Casimiro pergunta a Filipe se havia muitas pessoas a confessarem-se com ele. Filipe sente-se culpado mas diz que era todos os dias e que o segredo era ouvi-las. Casimiro fica pensativo.

Joana chama Gabriela a atenção, ela não gosta e acaba mesmo por empurrá-la. Catarina assiste e vai ajudar Joana. Gabriela pede desculpa a chorar.

Eduarda pede ajuda ao Dr. Silvério, ele diz-lhe que legalmente ninguém a pode obrigar a vender as terras mas podem obrigá-la de outra forma. Deixa-a na dúvida quanto a Igor...

Carlos diz que Diogo saiu à procura de trabalho, não quer ir embora por ela. Beatriz queria trazer Jorge ao pé da mãe, mas Carlos não concorda.

André quer que Tânia vá lá a casa tomar um copo com ele para Carla ver, ele tenta negociar mas é Tânia que faz o preço.

Tina pede a Diana trabalho para Miguel. Diana diz que não precisa de mais ninguém e Miguel não gosta de trabalhar. Vasco está todo vaidoso porque fica com o trabalho.

Prazeres pede ajuda a Catarina, quer arranjar um plano porque sabe que Elsa não lhe vai pagar. Catarina brinca com ela sobre Carlos.

Diogo e Afonso conversam sobre Beatriz. Diogo conta-lhe como era o pai. Afonso está feliz por ser seu irmão, diz que vai ajudá-lo com o emprego e com Beatriz.

Martim não tem coragem para dizer ao pai que quer ir viver com a mãe. Tiago diz-lhe que vão ser muito felizes com Candy.

Rita dá uma desculpa para não jantar. Carlos pede a Sara para o deixar falar com a irmã, pede desculpa a Rita, já sabe o que se passou no hospital.

Catarina desabafa com o pai sobre a mãe. Vasco diz que vai ser modelo. Provoca Elsa ao dizer que Diana já o provou. Henrique fica perturbado.

André finge-se próximo de Tânia, Carla fica surpreendida mas diz que não se preocupem que também vai sair. Carla e André picam-se, ele fica arrependido de ter trazido Tânia.

Henrique pergunta a Diana se ela anda com Vasco, ouviu dizer que tinham dormido juntos. Vasco entra e Diana, furiosa, "ataca-o". Vasco admite que mentiu para ensinar uma lição a Elsa. Henrique defende Diana.

Gabriela conta a Tomás que deu um empurrão a Joana, descontrolou-se. Tomás não lhe admite e despede-a.

Arminda soube, através da irmã, o que se passou com Carlos. Diogo diz que ela tem sido impecável. Arminda cozinhou para eles. Beatriz fica atrapalhada ao ver Diogo.