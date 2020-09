Resumo: 223º Episódio - 7 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina avisa a avó que Sílvia vai lá passar uns dias. Prazeres está com vergonha de denunciar Elsa. Casimiro vem e ela começa a contar-lhe o que se passou.

Henrique não concorda que tenha pago a Artur. Mafalda fala da mãe, ele diz que só veio comprovar que o casamento já tinha acabado.

Candy fez um bolo para receber Tiago. Ela e Martim dão-lhe os parabéns. Martim está triste porque a mãe já não namora com Diogo.

Carlos avisa Diogo que se for Prazeres para dizer que faleceu. Eduarda entra sem ser convidada e questiona Diogo sobre a morte de Jorge porque Beatriz viu-o.

Beatriz e Carla conversam. Falam da gravidez. Beatriz diz que está feliz com a chegada do bebé, o problema são as pessoas à sua volta. Carla gostava de saber o que se passa.

Eduarda e Diogo discutem. Diogo diz que Jorge está morto e é mais do que óbvio que Beatriz fez confusão, não o pode ter visto. Eduarda ameaça Diogo que retribui. Carlos interrompe e Eduarda vai embora.

Francisco discute com Eduarda por causa do pedido de paternidade que ele fez. Francisco diz que Rosete não teve nada a ver com a sua decisão. Eduarda não acredita, fica fula quando ele diz que Martim gosta mais de Rosete. Mete o plano em ação.

Prazeres acha que Sílvia devia ir para casa dela. Aparece Carla que quer levar Sílvia. Discute com Prazeres, que fica ofendida e depois magoada. Carla não quer cruzar-se com Marco.

André diz a Marco para ele expulsar Sílvia da casa dele. Marco não entra no jogo. Henrique manda Marco embora, diz a André que a chantagem dele acabou. Artur está longe e se é preciso assume as consequências.

Tomás conta a Rosete sobre a proposta de Gabriela em ser sócia. Rosete acha arriscado misturar as coisas. Tomás não sabe o que fazer. Gabriela não gostou de ver Tomás abraçado a Joana. Quer saber o que aconteceu.

Eduarda diz a Tiago que Francisco pediu em tribunal para ser reconhecido como pai de Martim. Tiago fica furioso, diz a Eduarda que tudo é culpa dela. Eduarda diz para ele gastar energia em impedir Francisco.

Beatriz fica chateada com a armadilha de Arminda. Diogo diz a Beatriz para ela parar com a vingança e dizer à mãe que viu mal, que não era Jorge o homem que viu. Beatriz diz que vai fazer o que quiser.

Carlos está com dificuldades por causa das mãos magoadas. Prazeres quer ajudá-lo. Falam de Elsa, Carlos não percebe porque ela não vai à polícia. Prazeres diz que Elsa vai pagar por tudo o que lhe fez.

Filipe olha Tina apaixonado. Sofre por estarem separados. Diana e Tina falam sobre o corpo. Filipe fica vidrado ao ver Ema entrar. Tina não gosta. Rosete vai conversar com Ema.

Tiago entra furioso e vai direto a Francisco. Discutem. Tiago agarra em Francisco que não se defende. Martim sai farto de tanta discussão. Tiago diz a Francisco que se ele pede a guarda de Martim, acaba com ele.

Falam de Francisco, Eduarda culpa Rosete da atitude dele. Beatriz finge ficar do lado da mãe, provoca-a ao falar de Rodrigo e do rapto. Eduarda quer saber se ela voltou a ver Jorge. Beatriz quer saber porque é que a mãe tem medo de Jorge.