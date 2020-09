Resumo: 222º Episódio - 5 de setembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres acusa Raul de ter sido ele a passar-se por Simão, ele não está a perceber nada. Vasco percebe que foi Elsa que desata a chorar e pede que não a denuncie.

Carla acha que o jantar é para ela. André senta-se e diz que não demora, começa a queixar-se de Sílvia e culpa Carla pela educação delas. Sílvia sai sem ser vista.

Prazeres quer ser simpática e prepara o pequeno almoço. Prazeres não quer fazer queixa de Elsa por vergonha, queima Carlos, Diogo leva-o ao hospital.

Eduarda diz que tentou ir ver Martim, Beatriz pensa numa desculpa rápida e para falar no que o pai fez. Eduarda diz que vai tratar disso, ele vai desistir dessa ideia.

Rosete discute com Francisco, ele esperava outra reação de Beatriz. Rosete percebe que queira investir numa relação com Martim mas acha q vai ser difícil.

Marco Paulo preocupado com ex namorado de Mafalda, ela só lhe quer pagar para esquecer este assunto. Marco Paulo tem outra opinião mas está do lado dela.

André aparece de surpresa, apanha Miguel e obriga-o a ir com ele. Sílvia consegue fechar-se e diz que não vai a lado nenhum e que o odeia.

Beatriz lembra-se do vídeo que Diogo lhe mostrou de Jorge. Diogo vai ter com ela, sabe que esteve no hospital, está preocupado. Ela diz que não precisa.

Eduarda vai tirar satisfações com Rosete acha que a ideia de Francisco foi dela e acusa-a de querer ficar com a sua família por não poder ter filhos. Rosete dá-lhe uma chapada.

Vasco desabafa com Diana, já lhe contou o que Elsa fez, Diana abraça-o quando Henrique entra e convida-a para jantar mas ela não aceita.

Prazeres cuida de Carlos, ele está farto dela, fala de Elsa e pergunta se não tem limpezas para fazer e Prazeres diz que já entregou isso a Filipe.

Beatriz olha a mãe cheia de ódio e logo muda a postura e conta-lhe que viu Jorge, Eduarda tem de se apoiar, não acredita.

Rita dá os parabéns a Tiago, aproveita para provocá-lo, ele percebe e avisa-a que não está numa posição favorável. Candy liga a dar-lhe os parabéns.

Mafalda não vai julgá-la, Joana não queria que desse o dinheiro a Artur. Mafalda entrega o dinheiro a Artur. Joana quebra a chorar nos braços de Tomás, Gabriela não gosta.

Raul avisa a filha que vai fazer turnos triplos no café e que só acabam quando pagar tudo a Prazeres com juros. Xana chega por causa do vídeo, Elsa diz que combinou com a irmã ali.

Tina ensaia com Filipe, ele diz-lhe que tem saudades, e que quando ela perceber que errou já vai ser tarde, mostra-lhe o dinheiro que ganhou a dançar.

Beatriz conta ao filho que ela e Diogo já não estão juntos, Martim diz que se a culpa foi dele devia perdoá-lo. Beatriz não quer que ele se preocupe com isso.

Diogo conta a Carlos que achou Beatriz mal, ele diz que faziam bem era ir embora até para se ver livre de Prazeres. Diogo goza com ele.

Elsa e Xana tentam convencer Candy a mostrar imagens do seu casamento. Candy não aceita. Elsa quer mostrar na mesma mas Xana não concorda.