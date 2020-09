Resumo: 221º Episódio - 4 de setembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André diz a Henrique que falou com Artur e sabe que ele não aceitou queixa contra Mafalda. Faz chantagem de forma subtil, Henrique fica furioso e quase agride André. Este continua com a sua postura.

Eduarda ao telemóvel diz que Diogo não é de confiança, mente, diz que foi despedido por roubar. Arminda entra e Eduarda ofende-a. Arminda farta de faltas de respeito diz tudo o que pensa à Eduarda que fica nervosa.

Festa de Candy e Tiago. Rosete pergunta a Tomás se ele acha que Tiago esqueceu Beatriz. Tomás não responde. Tiago casou porque não teve opção. Elsa pergunta a Candy se tem a certeza que Tiago é para sempre. Decide por música.

Henrique diz a Artur que ele esquece o dinheiro e eles esquecem a chantagem. Artur não tem medo deles. Conta que Joana teve caso com o seu pai. Henrique furioso. Joana confirma. Todos chocados.

Prazeres furiosa por Arminda ter ido ao Carrossel. Quer levá-la ao Padre Casimiro. Arminda diz que gostou do bar e que até é mais seguro que a net. Prazeres fica muito magoada com a irmã.

Elsa entusiasmada quer usar o drama do casamento de Candy para o reality show. Tem tudo pensado. Acha que Tiago vai fazer sofrer a irmã e não deviam ter casado. Tenta sacar informação sobre Prazeres.

Carla diz a Beatriz que Diogo tem direito de saber que vai ser pai e ela precisa de partilhar, de ter apoio na gravidez. Beatriz diz que não vai contar a Diogo, pondera em contar ao pai, sabe que ele a vai apoiar.

Mafalda angustiada. Marco quer ajudá-la. Gabriela faz proposta a Tomás, quer pedir empréstimo, investir na Taberna e ser a sua sócia. Tomás não gosta da ideia mas diz que tem de pensar no assunto.

Tiago ausente. Candy diz que vai pedir dias no Carrossel para se dedicar a ele e a Martim. Tiago acha uma excelente ideia. Candy diz que nunca teve uma família e quer construir uma com ele.

Rita e Sara jantam. Diogo entra e Sara fala com ele, tem saudades. Diogo diz para ela ir quando quiser a sua casa. Rita diz a Diogo que viu Beatriz no hospital, ela foi fazer análises e aproveitou para lhe pedir desculpas.

Carlos diz a Prazeres que PJ descobriu quem a enganou. E o IP era de Raul. Prazeres tem um ataque. Desmaia. Acorda furiosa, quer pegar numa faca e matar Raul. Carlos e Catarina impedem Prazeres de sair de casa.

Martim e Tomás divertidos. Eduarda entra, fala a Martim do telefonema de Beatriz e de ele não quer falar com ela. Martim diz que não se lembra disso, pede para ela ir embora. Eduarda oferece tablet. Martim não quer.

Beatriz percebe que algo se passa. Francisco entrega envelope à filha, diz que entrou com pedido de reconhecimento de paternidade. Quer ser reconhecido como pai de Martim. Beatriz sente-se mal.

Tiago pensativo, agarra no seu telemóvel e vê uma foto dele com Beatriz e Martim, vai para beber whisky quando Candy o chama e ele disfarça.

Beatriz discute com o pai, por ele querer reconhecer a paternidade. Francisco quer dar a Martim os mesmos direitos, ela não esperava isso dele.

Xana está a falar de Joana mas Afonso está longe, está com medo do julgamento. Eduarda entra a perguntar por Beatriz.

Prazeres acusa Raul de ter sido ele a passar-se por Simão, ele não está a perceber nada. Vasco percebe que foi Elsa que desata a chorar e pede que não a denuncie.

Carla acha que o jantar é para ela. André senta-se e diz que não demora, começa a queixar-se de Sílvia e culpa Carla pela educação delas. Sílvia sai sem ser vista.

Prazeres quer ser simpática e prepara o pequeno almoço. Prazeres não quer fazer queixa de Elsa por vergonha, queima Carlos, Diogo leva-o ao hospital.

Eduarda diz que tentou ir ver Martim, Beatriz pensa numa desculpa rápida e para falar no que o pai fez. Eduarda diz que vai tratar disso, ele vai desistir dessa ideia.

Rosete discute com Francisco, ele esperava outra reação de Beatriz. Rosete percebe que queira investir numa relação com Martim mas acha q vai ser difícil.

Marco Paulo preocupado com ex namorado de Mafalda, ela só lhe quer pagar para esquecer este assunto. Marco Paulo tem outra opinião mas está do lado dela.

André aparece de surpresa, apanha Miguel e obriga-o a ir com ele. Sílvia consegue fechar-se e diz que não vai a lado nenhum e que o odeia.

Beatriz lembra-se do vídeo que Diogo lhe mostrou de Jorge. Diogo vai ter com ela, sabe que esteve no hospital, está preocupado. Ela diz que não precisa.