Resumo: 220º Episódio - 3 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy já contou à Rosete sobre o seu plano do casamento surpresa. Tem a certeza de que é o que Tiago precisa para deixar de sentir-se inseguro. Rosete acha má ideia mas aceita participar para ver Candy feliz.

Gabriela pede desculpas a Tomás. Eduarda entra e Gabriela vai atendê-la. Eduarda diz a Tomás que estrada está a ser reconstruída. Ele furioso para ela e o Vladimir não pagarem pelo atentado ao bar.

Diogo pergunta a Beatriz se ela fez as pazes com a mãe. Beatriz diz que precisa recuperar a confiança da mãe para desmascará-la. Diogo diz que vai contar a toda gente que é Rodrigo. Ela prefere que ele fique calado.

Candy já contou a Martim sobre casamento surpresa. Martim acha boa ideia e vai ajudar em tudo. Candy diz a Tiago que tem surpresa preparada para o dia seguinte. Tiago não acha piada mas cede porque Martim apoia Candy.

Diogo pensativo. Carlos entra, desabafa sobre o inferno que foi viajar com Prazeres. Ela entra para devolver telemóvel de Carlos, convida-os para jantar. Diogo salva o pai e recusa o convite. Diogo diz ao pai que já não trabalha na Herdade.

Arminda entra. Norberto ajuda-a com as compras. Arminda refila com ele. Norberto diz para ela ir trocar de roupa que vão sair. Arminda não tem vontade. Norberto insiste. Ela cede. Norberto nervoso.

Eduarda diz a Beatriz que ela não falou com Tiago. Beatriz diz que precisa tempo para preparar o terreno. Eduarda implora para ela ligar a Martim, quer falar com ele. Beatriz finge que fala com Martim. Diz à mãe que Martim não quis falar com ela.

Diogo diz a Afonso que nunca quis magoar nenhum deles. Afonso diz que acredita nele, sabe que ele sofreu muito e está orgulhoso de ser o seu irmão. Diogo comovido. Pede para ele proteger Beatriz e fala do processo.

Noite muito animada. Norberto entra com Arminda. Ela gosta do ambiente. Filipe faz a sua dança e as mulheres deliram. Quer levar Arminda ao palco. Norberto quer ir embora mas Arminda quer ficar.

Arminda desolada com partida de Diogo da Herdade. Quer que ele fique para proteger a Beatriz. Diogo diz que vai ficar na Vila, vai ficar por perto, conta que Afonso o aceitou mas não quer obrigar Beatriz a cruzar-se com ele.

Raul ansioso. Fica deslumbrado ao ver Rosete. Ela não concorda com casamento surpresa. Elsa diz para deixarem Candy ser feliz. Vai gravar tudo com a câmara. Francisco entra para levar Rosete. Raul arrasado.

Candy está linda. Ela agradece ele ter feito tudo o que ela pediu. Tiago quer saber qual é a surpresa. Candy não conta nada, diz que falta pouco.

Rita repara que Beatriz fez exames. Diz que imagina que ela esteja contente pela situação que passou com o Dr. Cunha. Beatriz põe Rita no lugar dela. Rita fica envergonhada e pede desculpas por tudo o que fez. Beatriz não quer saber.

Rosete apreensiva, acha tudo má ideia. Candy entra com Tiago, tira-lhe a venda dos olhos. Romântica diz que preparou casamento deles para ele não ter dúvidas do seu amor. Tiago diz que detesta surpresas e não quer casar com ela.