Resumo: 219º Episódio - 2 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul põe o seu plano em marcha. Manda Neca fazer o que combinaram. Ele apalpa Rosete que furiosa quer bater em Neca mas acaba por bater em Raul. Rosete fica aflita mas depois percebe que Raul aproveita-se da situação.

Elsa preocupada porque Carlos está a ajudar Prazeres a descobrir quem a enganou. Artur diz a Mafalda que quer 5.000 euros ou faz queixa contra ela por tentativa de homicídio e contra Henrique por agressão.

Diogo faz exercícios para não pensar em Beatriz. Recebe chamada de Carlos, este conta que vai ter de passar a noite na Figueira da Foz com Prazeres. Um pesadelo. Diogo acha engraçada a situação.

Carla fala de Rita e do Dr. Cunha. Beatriz fica contente que tenham apanhado o homem. Conta a Carla que está grávida. Não quer que ninguém saiba e avisa que não pensa contar a Diogo que vai ser pai.

Candy insinua-se a Tiago que a rejeita. Discutem. Tiago diz que quer dar um lar estável a Martim e as indecisões dela o confundem. Candy diz que o ama e quer ficar com ele.

Prazeres desanimada. Carlos diz que agora têm a certeza que ela foi burlada e é uma questão de tempo até descobrirem quem foi. Prazeres agradece por tudo a Carlos. Convida-o a dar passeio.

Rita tira sangue a uma senhora. Esta sai. Olga diz a Rita que o Dr. Cunha foi suspenso até administração tomar decisão. Rita agradece e pede desculpa pelo que fez. Olga diz que ela é boa profissional, mas vai estar atenta.

Eduarda diz a Tiago que só quer tréguas, precisa estar com Martim. Como avó. Tiago manda-a embora, não a quer perto deles. Eduarda diz que falou com Beatriz e fizeram as pazes. Tiago perplexo liga por Beatriz.

Beatriz não atende Tiago. Diogo desesperado diz a Beatriz para ela se por no lugar dele, sofreu muito, Eduarda tirou-lhe tudo, não a quer perder. Ela não perdoa a mentira. Afonso chocado ao ouvir que Diogo é Rodrigo.

Norberto diz a Arminda que Beatriz adora Diogo, acha que ela vai acabar por perdoá-lo. Arminda não acha que seja tão fácil, diz que na vida real o amor não ultrapassa tudo, isso só acontece nos filmes. Afonso está chocado, sente-se mal. Diogo diz que ocultou a verdadeira identidade para se vingar de Eduarda, porque ela o mandou raptar. Garante que já não quer vingar-se, gosta muito deles. Afonso não compreende e sai.

Martim tem dificuldade em fazer composição sobre desporto. Francisco ajuda-o. Quer saber se a ele lhe faz confusão estar com ele desde que sabe que é o seu verdadeiro pai. Martim diz que o adora mas o seu pai é o Tiago.

Prazeres fala do passado, da morte do seu marido e da sua família. Carlos quer ligar para a oficina, precisa voltar para a Vila. Prazeres quer saber como morreu mãe de Diogo. Carlos não quer falar do passado.

Filipe pede autorização à Rosete para fazerem outra ladies night. Quer pagar o que deve a Tina. Rosete alinha, tem pena que estejam zangados. Pede Tina para ensaiar com Filipe.

Raul chateado com Neca porque tudo saiu mal e ainda por cima levou soco de Rosete. Elsa muito nervosa, pergunta ao pai se sabe algo de Prazeres. Candy entra, diz que vai casar, precisa de ajuda para fazer surpresa a Tiago.

Eduarda quer saber o que Diogo fez à Beatriz para ela ter acabado relação. Diogo diz para ela perguntar à filha. Eduarda diz a Diogo para ir embora, não o quer na Herdade. Diogo diz que só Beatriz o pode despedir e sai.

Diogo cavalga, digerindo a sua fúria. Diogo toma uma decisão.

Afonso e Beatriz falam sobre Diogo. Afonso compreende os motivos dele, percebe porque ele não diz logo quem era. Beatriz não pensa da mesma forma. Avisa irmão que o Dr. Silvério vai deitar culpas para cima dele para safar a mãe.

Norberto pede conselhos ao filho. Acha que Arminda já não olha para ele como homem. Vasco dá conselhos parvos e Diana intervém. Diz a Norberto para levar Arminda ao Carrossel. Tem de a surpreender.

Candy já contou à Rosete sobre o seu plano do casamento surpresa. Tem a certeza de que é o que Tiago precisa para deixar de sentir-se inseguro. Rosete acha má ideia mas aceita participar para ver Candy feliz.

Gabriela pede desculpas a Tomás. Eduarda entra e Gabriela vai atendê-la. Eduarda diz a Tomás que estrada está a ser reconstruída. Ele furioso para ela e o Vladimir não pagarem pelo atentado ao bar.

Diogo pergunta a Beatriz se ela fez as pazes com a mãe. Beatriz diz que precisa recuperar a confiança da mãe para desmascará-la. Diogo diz que vai contar a toda gente que é Rodrigo. Ela prefere que ele fique calado.