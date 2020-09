Resumo: 218º Episódio - 1 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina ameaça André para abrir as algemas. Carla repreende Sílvia. André só liberta Miguel se ele nunca mais se aproximar de Sílvia.

O Dr. Silvério propõe a Eduarda colocar as culpas em Afonso Maria. Beatriz ouve a conversa. Eduarda aceita para livrar a sua pele.

Carlos sugere a Diogo voltar para o exército. Diogo não quer fugir, quer reconquistar Beatriz e se não conseguir vai acabar a sua vingança com Eduarda.

Raul não consegue tirar os olhos de Rosete, pede a Necas que lhe faça um favor, em troca compra-lhe mais carne. Diana diz que Tina teve um problema com Miguel.

Xana e Elsa estão sem ideias para o nome do canal. Xana diz-lhe que tem de ser genuína e começa a filmá-la a falar de Vasco.

Xana filma Elsa a declarar-se. Vasco não quer fazer parte daquela palhaçada. Prazeres diz que vai com Carlos à Figueira da Foz por causa do burlão e Elsa fica tensa.

Eduarda pousa junto dos Operários. Sandra ouve Rosete e confirma que vão avançar com as obras da ponte. Diogo olha-a cheio de ódio.

Olga examina Beatriz e diz-lhe que está grávida. Beatriz fica em choque com o que acabou de ouvir.

Tiago quer jantar com Beatriz mas acha que o melhor é não contarem à Candy. Martim diz ao pai que não podem fazer isso. Era muito mau e não quer mentir.

Beatriz ainda está incrédula com a notícia da sua gravidez. Tem medo que aconteça o mesmo que da última vez. Olga diz que ela tem de ser controlada, não há duas gestações iguais, tudo vai correr bem.

Carla tem um plano para acabar de vez com o Dr. Cunha. Rita tem medo de perder o emprego. Catarina e Gabriela discutem. Catarina diz à mãe que não lhe perdoa a mentira, acha que é má ideia trabalharem juntas.

Xana está entusiasmada com o seu reality show e quer o apoio da família. Afonso não gosta da ideia e Mercedes não percebe nada. Xana fica ofendida.

André tem Sílvia "presa" no posto. Ela diz ao pai que a sua vida sem Miguel não faz sentido, para ele fazer o que quiser com ela. Artur entra à procura de Henrique.

Artur quer apresentar queixa contra Mafalda por ela o ter agredido e abandonado à sua sorte. Henrique fica furioso, ameaça Artur e dá-lhe uma bofetada. André assiste a tudo escondido.

Diogo encontra Beatriz no lugar especial deles. Ela diz que nunca lhe vai perdoar a mentira. Pode ficar com aquele sítio para ele. Ela estava ali só para se despedir do passado.

Carla insiste para Rita denunciar o Dr. Cunha. Rita não quer, pensa em Sara, não pode perder o emprego. Dr. Cunha diz a Rita para ir ao gabinete. Carla insiste e acaba por convencer Rita. Vão para a frente com o plano contra Dr. Cunha.