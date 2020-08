Resumo: 217º Episódio - 31 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Arminda tenta fazer ver a Beatriz que é melhor não se vingar, a mãe é capaz de tudo. Beatriz sente-se enganada. Arminda conta-lhe que Diogo ia pedi-la em casamento.

Francisco não sabe como contar a Beatriz que pediu o reconhecimento de paternidade. Rosete não está a reconhecê-lo mas ele não quer perder Martim e vai lutar por ele.

Artur observa Mafalda sem ser visto. Mafalda aguarda Marco Paulo, que confessa ter medo que ela lhe dê com os pés. Os dois saem e Artur vai atrás.

Miguel chega com uma garrafa de vodka, conta que Filipe esticou a corda e a mãe terminou com ele. Sílvia também está farta dos pais, ele convence-a a roubar o carro aos pais.

Mafalda e Marco Paulo entram aos beijos. Ela achou que nunca mais ia estar assim com ninguém. Marco Paulo não a poupa em elogios.

Beatriz assusta-se com Carla. Ela diz à amiga que já lhe marcou uma consulta. Beatriz não quer ir, conta que se chateou com Diogo. Carla não a deixa desistir da consulta.

Norberto faz Diogo parar, diz que as coisas vão resolver-se. Diogo não acredita e se assim continuar vai sair da herdade. Arminda conta-lhes que Beatriz quer vingar-se da mãe.

Martim gostava que a mãe fosse jantar com eles. Candy explica-lhe que gostava que isso ficasse para mais tarde. Tiago chateia-se com ela e deixa Candy a sentir-se a mais.

Marco Paulo sai para trabalhar. Artur aparece de surpresa e acusa Mafalda de o ter abandonado, vai fazer queixa dela à polícia.

Mafalda fica perturbada porque Artur conta-lhe que já sabia que era seropositivo e nunca lhe disse. Artur tenta desculpar-se mas Mafalda empurra-o. Artur fica inanimado.

Prazeres sente-se muito constrangida mas Carlos promete ajudá-la. Prazeres nem hesita em dizer que quer ir com ele à Figueira da Foz.

Beatriz lembra-se de Diogo quando ele entra e diz que Arminda contou-lhe da sua vontade e está com medo do que Eduarda possa fazer-lhe. Beatriz sente-se mal.

Miguel está bêbado ao volante do carro de André. Sílvia também está muito animada. Miguel diz que aprendeu a conduzir com um vizinho.

André reconhece o seu carro e liga as luzes do jipe. Sílvia manda Miguel parar sem saber que é o pai. André algema-o e manda-os entrar no jipe.

Candy desculpa-se com uma dor de cabeça para não comer. Tomás percebe e aconselha o filho a conversarem, ela gosta muito dele.