Resumo: 215º Episódio - 27 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago não tem vontade de ir ao jantar de noivado. Afonso entra e o ambiente fica tenso. Tomás diz aos dois que deviam conversar, afinal são irmãos. Tiago diz que não está interessado, gostava que Afonso desaparecesse como Rodrigo.

Beatriz e Diogo discutem. Ele diz que Eduarda o mandou raptar e destruiu a sua família. Diz que a ama de verdade e decidiu desistir da vingança para eles poderem ser felizes. Beatriz não tolera a mentira, só consegue sentir raiva dele.

Sara agradece a Carlos por ter aparecido. Ele manda Sara ao café e diz a Rita para ela reagir, sair da depressão e pensar em Sara. Rita diz que fez tudo por amor e ninguém percebe isso. Carlos ameaça tirar-lhe Sara.

Prazeres, abatida, diz ao filho que ninguém conhece Simão na Figueira. Marco diz à mãe que ela foi burlada, Simão não existe. Prazeres chora.

Candy convence Rosete a ir ao seu jantar de noivado, diz que ela é a sua segunda mãe. Rosete fica comovida e aceita. Tina conta que acabou com Filipe por causa de Miguel.

Filipe desabafa com Casimiro sobre a sua relação com Tina e sobre os problemas com Miguel. Casimiro toma o desabafo como uma confissão, diz a penitência e aconselha Filipe a esquecer Tina de vez.

Carla diz a Rita que o Dr. Cunha pediu para falar com ela, para ir ao gabinete. Rita fica incomodada. Carla fica a falar com uma colega e repara no esforço que Rita faz para entrar no gabinete do Dr. Cunha.

Dr. Cunha quer jantar com Rita. Faz uma ameaça subtil e ela vê-se obrigada a aceitar. Ele quer massagem mas Carla interrompe. Carla pressiona Rita, que chora e conta que está a ser assediada mas nada pode fazer ou perde o emprego.

Diogo já contou que Beatriz sabe que ele é Rodrigo mas não o perdoa. Diz que perdeu Bia e mais uma vez Eduarda ganha. Norberto fica revoltado. Carlos diz para o filho insistir.

Beatriz, revoltada, encara a mãe. Diz que já sabe de tudo, já sabe que ela é capaz de tudo. Eduarda não percebe do que ela está a falar. Beatriz controla-se e vai embora. Eduarda fica furiosa.

Elsa diz a Xana que Vasco não quer saber dela, está interessado em Diana. Xana não acredita nisso e diz que tem uma ideia para o reality show. Elsa gosta da ideia.

Raul quer impressionar Tiago. Preparou tudo com muito cuidado. Rosete entra e Raul fica feliz. Conversam todos. Candy fica irritada com Elsa por ela não ter preparado as entradas.

Henrique sente-se culpado pela morte de Hélder. Diana diz para ele falar com Sandra. Para os dois terem paz. Tina está triste e manda Filipe embora. Filipe diz a Miguel que podiam ter sido amigos, está separado de Tina por causa dele.

Prazeres entra de rastos. Todos dizem que a avisaram. Prazeres não quer ouvir, percebe que foi parva e acreditou em tudo. Vai para o quarto. Catarina fica com pena da avó e vai atrás dela.

Tiago faz um comentário parvo. Candy percebe. Rosete fica indignada com a atitude de Tiago mas não diz nada. Francisco entra e Tiago fica furioso. Martim percebe, pede para não discutirem.