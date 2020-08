Resumo: 214º Episódio - 26 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo brinca com Carlos e Arminda, que só falam no casamento dele com Beatriz. Arminda só quer que sejam felizes mas avisa Diogo sobre o segredo. Diogo não quer perder Beatriz, decidiu esquecer o passado, mas não perdoa Eduarda.

Norberto está aflito porque ainda não encontrou a aliança. Afonso ajuda a procurar. Arminda entra e quer saber o que se passa. Norberto conta que perdeu aliança e ela reage bem.

Elsa quer convencer Vasco a ser o câmara do seu reality show. Ele não quer saber de mais esquemas. Raul quer fazer um jantar de noivado para Candy e Tiago.

Beatriz galopa a toda velocidade. Lembra-se da conversa de Rita, onde ela diz que Diogo só está na Vila para se vingar de Eduarda. Respira fundo e segue a galope.

Carlos entra em casa e vê a pasta verde com todo o seu conteúdo espalhado. Liga para Diogo, quer saber se ele esteve em casa.

Diogo fica nervoso quando Carlos lhe conta que alguém viu a pasta com as informações que eles têm sobre a família Ferreira. Diogo acha que pode ter sido Beatriz e, por isso, é que ela não atende nem responde às mensagens.

Marco fala com a filha sobre o pai dele ter sido corrupto. Estão preocupados com Prazeres. Não sabem dela. Encontram um bilhete dela a dizer que foi para a Figueira da Foz ajudar Simão. Marco decide ir atrás da mãe.

Miguel não rouba o dinheiro das gorjetas. Tina fica orgulhosa do filho e vira-se contra Filipe. Filipe percebe que Miguel topou tudo e encara-o.

Norberto continua a procurar a sua aliança. Diogo entra e pergunta por Beatriz. Norberto diz que a viu a aparelhar um cavalo, pergunta se está tudo bem. Diogo acha que não, pega numa sela e sai apressado.

Francisco diz a Carlos que decidiu ir a tribunal e lutar pelo filho, Martim. Quer que Carlos o ajude a arranjar provas contra Tiago. Carlos recusa.

Norberto ainda está preocupado porque não encontra a aliança. Arminda desvaloriza. Ele quer jantar fora, mas Arminda não tem vontade de sair. Catarina conta que o pai foi buscar a avó à Figueira.

Afonso está a trabalhar. Xana aproxima-se, está mal disposta. Afonso pensa que ela está grávida. Xana diz que afinal não está pronta para ser mãe. Conta que foi um inferno tomar conta do bebé de Sandra.

Rita começa a fazer as malas, diz a Sara que vão voltar para Lisboa, na Vila tudo corre mal e ninguém gosta delas. Sara diz que ela fica, encara irmã, quer saber o que se passa com ela! Rita chora.

Beatriz diz a Diogo que viu a pasta com todas as informações sobre a sua família, sabe que ele está na Vila para se vingar da mãe. Quer saber a verdade! Diogo, emocionado, conta tudo e diz que ele é Rodrigo. Beatriz fica chocada.

Tiago não tem vontade de ir ao jantar de noivado. Afonso entra. Tensão. Tomás diz aos dois que deviam conversar, afinal são irmãos. Tiago diz que não está interessado, gostava que Afonso desaparecesse como Rodrigo.

Beatriz e Diogo discutem. Ele diz que Eduarda o mandou raptar e destruiu a sua família. Diz que a ama de verdade e decidiu desistir da vingança para eles poderem ser felizes. Beatriz não tolera a mentira, só consegue sentir raiva dele.