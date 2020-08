Resumo: 213º Episódio - 25 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres está decidida a ir para a Figueira da Foz. Arminda não está descansada e pergunta se já sabe o que a irmã tem na bexiga. Ela explica que tem uma bexiga hiperativa.

Diogo ri-se do que Norberto conta sobre Afonso e Xana. Norberto diz que também picou Eduarda com Rodrigo. Diogo não quer perder Beatriz...

Tiago chega com Martim e Candy, que o ajudam a instalar-se. Francisco vem com Tomás e Tiago irrita-se. Martim berra e afirma que era por causa disto que preferia ter ficado com a mãe.

Beatriz está preocupada com Sara. Rita começa a atacá-la e acaba por dizer que não conhece Diogo que ele só veio para aqui para se vingar de Eduarda. Beatriz fica em choque.

Diogo pergunta por Beatriz. Discutiu com Rita e não quer problemas. Arminda diz que Beatriz é inteligente e não se vai deixar afetar por Rita. Diogo diz que está muito feliz, quer pedir Beatriz em casamento. Arminda fica feliz.

Beatriz discute com Rita. Esta diz que Diogo odeia Eduarda e só está em Vila Brava para se vingar. Para ela procurar uma pasta em casa de Diogo com informações sobre toda a família. Beatriz fica desconfiada, mas disfarça.

Falam sobre Eduarda. Arlete comenta a entrevista que Afonso deu. Rosete diz a Sandra que tem quase a certeza que Eduarda provocou a briga onde morreu Hélder. Eduarda defende-se de todas as acusações.

Norberto fica aflito ao reparar que perdeu a aliança de casado. Diz a Afonso que Arminda vai ficar furiosa. Arminda entra e quer saber o que se passa.

Elsa pede para Xana dizer, se alguém perguntar, que foi ela quem lhe emprestou os 950 euros. Mente, diz que vendeu uma pulseira que era da mãe. Elsa tem saudades de Vasco.

Elsa faz uma cena ao ver Vasco e Diana próximos. Diana diz a Elsa que não há nada entre ela e Vasco. Elsa sai furiosa. Diana diz a Vasco que não há nada pior que relações tóxicas. Ele tenta beijar Diana, que se esquiva.

Carlos mostra a Diogo a entrevista que Eduarda deu a defender-se das acusações de Afonso. Quer saber se ele já pediu Beatriz em casamento.

Dr. Cunha olha Rita de forma a deixá-la incomodada. Diz que a administração já decidiu e ela pode ficar a trabalhar no hospital. Convida-a para jantar. Rita fica desconfortável.

Sandra deixa o bebé com Xana e vai buscar as fraldas. Catarina discute com a mãe, não quer jantar com ela, não confia nela. Gabriela fica magoada. Xana não consegue acalmar o bebé e desiste.

Tina e Filipe estão aos beijos. Ele diz que desconfia de Miguel, não acredita que ele tenha ganho o dinheiro que tem a trabalhar. Os dois acabam a discutir.

Prazeres mostra a fotografia de "Simão" ao porteiro do Casino, este diz que não conhece o homem da foto. Prazeres fica desesperada e pede para falar com o responsável das limpezas do Casino.

Eduarda está furiosa por causa da entrevista que Afonso deu. Tem de fazer algo para voltar a ter as pessoas do seu lado. Quer avançar com obra da estrada.

Beatriz entra, verifica que não está ninguém em casa e procura a pasta verde com informação sobre a sua família. Fica desnorteada ao confirmar que tudo o que Rita disse era verdade.

Diogo brinca com Carlos e Arminda, que só falam no casamento dele com Beatriz. Arminda só quer que sejam felizes mas avisa Diogo sobre segredo. Diogo não quer perder Beatriz, decidiu esquecer o passado, mas não perdoa Eduarda.

Norberto está aflito porque ainda não encontrou a aliança. Afonso ajuda a procurar. Arminda entra, quer saber o que se passa. Norberto conta que perdeu aliança e ela reage bem. Norberto diz a Afonso que ela está a fingir.

Elsa quer convencer Vasco a ser o câmara do seu reality show. Ele não quer saber de mais esquemas. Raul quer fazer um jantar de noivado para Candy e Tiago.