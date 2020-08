Resumo: 212º Episódio - 24 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul quer fazer um jantar com Tiago para formalizar a relação deles e Elsa fica cheia de ciúmes.

Diogo acha que Martim está a ser manipulado por Tiago. Beatriz não gostou que Afonso tivesse falado de Martim na entrevista mas Diogo defende-o. Ela conta que a mãe queria despedir Arminda.

Sara está preocupada com a irmã, ela diz que teve um dia complicado e sente-se suja. Sara conta que esteve com Diogo e Carlos, pergunta o que se passou realmente com eles, Rita levanta-lhe a voz.

Dr. Cunha desaperta a bata de Rita e beija-lhe o pescoço. Rita tenta disfarçar o que sente...

Eduarda levanta-se da mesa mal Afonso chega. Afonso quer servir Xana mas ela só pensa em ter sexo. Afonso é duro com ela, mas depois arrepende-se.

Prazeres adormeceu a fazer as bainhas... Acorda já com Catarina ao pé dela e percebe que estava a sonhar.

Prazeres sonha com Simão, quer ver-lhe o rosto, mas nunca consegue, ouve-se uma voz de mulher como se fosse Santa Rita. Catarina não percebe que a avó está a sonhar.

Elsa queixa-se a Xana de Candy, tem ciúmes do que o pai está a fazer por ela. Xana fica na dúvida se Afonso tem mesmo alguma coisa com Candy.

Francisco comunica a Rosete que vai para tribunal para reconhecerem a paternidade. Rosete não está muito de acordo. Ele gostava que Rosete estivesse do lado dele.

Joana acha que deviam acabar com a happy hour. Gabriela tenta que Tomás não caia nisso e que invista em publicidade. Joana gostava de ser amiga de Carlos.

Beatriz e Diogo estão apaixonados. Diogo oferece-lhe um colar. Ela lembra-se de Rodrigo e percebe que Diogo fica constrangido. Beatriz diz que se ele tivesse oferecido um anel estavam noivos.

André acha que não deve ir policiar o trânsito. Henrique diz que quem manda é ele e que afinal os rumores que não fez nada e que só dava ordens são verdade.

Xana fica impressionada com Afonso. Ele dança para ela e o desejo é evidente. Afonso não se veste a tempo e Eduarda apanha-os. Xana vai contra ela, Norberto satisfeito, disfarça.

Eduarda dá a sua entrevista a Humberto, faz-se de coitada, diz que foi enganada por Vicente e que tudo o que fez foi por amor. Aproveita para falar mal de Tiago.

Diogo fica desagradado ao ver Rita, ela quer levar Sara à equitação. Diogo diz que Sara não tem culpa de nada. Ela pede-lhe desculpa por tudo o que fez mas Diogo não a quer por perto.

Prazeres está decidida a ir para a Figueira da Foz. Arminda não está descansada e pergunta se já sabe o que a irmã tem na bexiga. Ela explica que tem uma bexiga hiperativa.

Diogo ri-se do que Norberto conta sobre Afonso e Xana. Norberto diz que também picou Eduarda com Rodrigo. Diogo não quer perder Beatriz...

Tiago chega com Martim e Candy, que o ajudam a instalar-se. Francisco vem com Tomás e Tiago irrita-se. Martim berra e afirma que era por causa disto que preferia ter ficado com a mãe.