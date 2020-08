Resumo: 211º Episódio - 21 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana está preocupada com a possibilidade de estar com uma menopausa precoce, Olga diz-lhe que colocou um implante para não engravidar e que ela não se lembrava. Carla pede desculpas pela filha.

Eduarda está furiosa, quer saber quem lhe contou, ele diz que foi uma denúncia mas mostra-lhe o teste de ADN, e que ela não tem como negar.

Dr. Cunha interpela Rita, quer saber o que dizer à administração, insinua-se e diz que podem jantar para lhe contar melhor e ajudá-la. Rita diz que não pode.

Prazeres conversa com Arlete sobre Eduarda, Raul não resiste a meter-se na conversa. Elsa diz ao pai que voltou para casa.

Sílvia está a contar a Catarina como foi a noite. Diana acha que deviam ter avisado, Tina estava muito preocupada. Tomás diz a Francisco que Martim está com Beatriz.

Beatriz achou que o filho estava a gostar de estar lá em casa, quer saber se o pai disse-lhe alguma coisa. Martim, nervoso, diz que fica com ele. Carla conta que Rita deve ser despedida.

Sara pede a Diogo para ir falar com a irmã, que passou a noite a chorar. Diogo diz que é melhor não e Carlos intervém para que Sara perceba que é pior para a irmã.

Olga informa Rita que a reunião de administração é amanhã, está muito triste e não há grande explicação para a sua falta de ética. Rita fica desorientada.

Xana mostra-se sedutora, ri-se de si mesmo por causa do implante que tinha e não sabia, quer levar Afonso para o quarto, já podem ter filhos. Afonso trava-a, está sem cabeça.

Prazeres pede ajuda a Vasco pois não sabe nada de Simão, ele diz-lhe que o perfil desapareceu e que os burlões é que fazem isso. Elsa atira-lhe a cara que saiu do hotel e pagou tudo.

Eduarda acusa Arminda de ter sido ela a contar, mas ela desmente. Eduarda quer despedi-la mas tanto Afonso como Beatriz não permitem.

Rita, desesperada, pede ajuda ao Dr. Cunha, tem medo de perder o emprego. Dr. Cunha diz que Rita ajuda-o e ele ajuda-a, Rita estremece, mas aceita.

Tiago desabafa com Candy sobre Afonso ser seu irmão, não gosta dele. Candy diz que Afonso é muito boa pessoa. Tiago quer saber quando é que ela vai viver com ele.

Martim quer despachar-se para arrumar as suas coisas porque o pai vai ter alta. Diogo diz que pode continuar ali e visitar o pai. Martim diz que ele precisa do pai.

Eduarda pede a Humberto uma entrevista. Norberto finge que não sabe da história de Afonso, aproveita para a provocar falando de Rodrigo. Ela descontrola-se e manda Igor levá-lo.

Francisco tenta que Tiago o deixe aproximar de Martim. Tiago quere-o longe e ameaça-o com uma providência cautelar como fez com Eduarda. Tiago vê onde anda Candy na app.

Marco conta à mãe que o pai morreu a fazer contrabando e não na cama com alguém, André contou-lhe. Vasco descai-se e diz que Prazeres deu 950€ a Simão.

Carla quer jantar na sala, mas André quer ver o futebol, ela vai aspirar para o irritar. Sílvia manda-os parar, Carla fica enojada com André a mexer na roupa suja.

Filipe repara nas notas de Miguel, mas o jovem continua a dizer que não o roubou. Filipe finge que acredita. Raul quer fazer um jantar com Tiago para formalizar a relação deles. Elsa fica ciumenta.

Diogo acha que Martim está a ser manipulado por Tiago. Beatriz não gostou que Afonso tivesse falado de Martim na entrevista mas Diogo defende-o. Ela conta que a mãe queria despedir Arminda.

Sara está preocupada com a irmã, ela diz que teve um dia complicado e sente-se suja. Sara conta que esteve com Diogo e Carlos, pergunta o que se passou realmente com eles, Rita levanta-lhe a voz.

Dr. Cunha desaperta a bata de Rita e beija-lhe o pescoço. Rita tenta disfarçar o que sente...