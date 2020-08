Resumo: 210º Episódio - 20 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Casimiro está sem paciência para ouvir Prazeres. Ela fala da traição do seu marido com Rosete. Casimiro quer que ela faça Penitência. Prazeres fica ofendida.

Eduarda encara Diogo, gostava de saber o real interesse dele na Herdade. Acha que a história que ele conta não bate certo. Diogo acusa-a de ter tentado matar Tiago. Diz para ela não ficar tão confiante.

André fica furioso ao encontrar Miguel e Sílvia a dormir no sofá, os dois de ressaca. André ofende Miguel. Carla separa-os. André critica a atitude de Sílvia e Carla concorda com ele.

Carlos quer uma explicação. Rita chora e diz que mentiu por amor, achou que um filho ia aproximá-la de Diogo. Carlos diz para ela pensar em Sara.

Raul diz a Rosete que acredita nela, sabe que é uma mulher séria. Rosete conta tudo a Marco, diz que o pai dele era corrupto e André o discípulo dele. Diz que ele usava o Carrossel para as reuniões clandestinas. Morreu numa delas.

Dr. Cunha diz a Rita que a Dra. Olga apresentou queixa contra ela e a administração já sabe que fingiu uma gravidez. Rita fica desesperada. O médico diz que a pode ajudar e convida-a para jantar. Rita recusa.

Henrique quer que André tire tudo do seu gabinete. Sandra entra e faz uma cena, chama Henrique de assassino, quer que ele seja preso. Henrique diz que agiu em legítima defesa.

Beatriz toma o pequeno-almoço enquanto lê uma notícia sobre a mãe. Aproveita para provocar a mãe. Eduarda fica perplexa ao ver que Afonso é que deu a entrevista.

Martim conversa com Tiago. Conta que se deitou tarde porque estiveram a jogar jogos e a comer gelados. Tiago fica com ciúmes e diz que se Beatriz não respeita as regras não pode ficar em casa de Diogo. Martim quer voltar a viver com a mãe.

Tomás desabafa com Candy, diz-lhe que tem sido a salvação de Tiago, só espera que não se canse dele. Candy diz que Tiago é muito injusto.

Tiago manipula Martim para que se sinta culpado de querer viver com a mãe e Diogo. Martim sente-se culpado e acaba por dizer que vai viver com ele.

Beatriz está feliz por as coisas estarem a entrar nos eixos, por Martim estar a aproximar-se. Fala da entrevista que Afonso deu a falar mal da mãe, Diogo esconde satisfação.

Catarina gosta de aprender a cozinhar com a mãe, Prazeres diz mal do padre para espanto da neta.

Elsa recebe uma sms de Prazeres a dizer que já lhe transferiu o dinheiro. Elsa fica mega feliz e ainda lhe responde, mas depois desativa a conta. Henrique chega para a expulsar do quarto.

Marco Paulo diz que esteve a falar com Rosete sobre o pai, já sabe que andavam no contrabando. André conta o que se passou. Ele pede desculpa por lhe ter roubado Carla.

Tomás quer que Eduarda saia, ela provoca-o e vai sentar-se com Germano, quer uma entrevista. Germano diz-lhe que a dá, mas é ele que escolhe as perguntas.

Rita discute com Carla. Ela diz que não foi ela que a denunciou mas que Diogo e Beatriz mereciam saber a verdade. Rita diz que se for despedida a culpa vai ser dela.

Norberto lê a entrevista que Afonso deu, está orgulhoso dele. Diogo defende o irmão. Arminda fica com medo que ela chegue a ela. Norberto quer festejar.