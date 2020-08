Resumo: 208º Episódio - 18 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina repara que Filipe não ligou nem mandou mensagens. Ele entra. Tina pergunta se ele ainda está chateado por causa de Miguel, diz que não quer estar zangada com nenhum dos dois.

Eduarda trabalha. Prazeres entra com vários documentos para ela ver. Eduarda, furiosa, diz que ela já não trabalha na Câmara e manda-a embora. Prazeres implora para ficar.

Beatriz entra com Martim. Tiago fica feliz ao ver o filho, quer que Beatriz fique. Ela sai para os deixar sozinhos. Tiago aproveita para manipular Martim. Conta que foi envenenado, mas diz que tudo vai ficar bem.

Beatriz está triste por causa da situação de Diogo, desabafa com Carla. Olga entra, precisa de Carla. Esta aproveita para comentar o facto de Olga ser a médica de Rita. Olga diz que ninguém na sua equipa segue a gravidez de Rita.

Eduarda provoca Diogo, que fica fora de si. André deixa Carlos entrar e leva Eduarda. Carlos diz a Diogo para se acalmar, trouxe um advogado. Diogo diz ao pai que esteve quase a dizer a Eduarda que é Rodrigo.

Olga já saiu. Carla desconfia que Rita não está grávida. Beatriz acha que seria muito rebuscado inventar algo assim. Carla diz que vai investigar e depois falam. Para já pede para ela não contar a Diogo.

Tiago diz a Beatriz que não quer o filho a viver com Diogo, porque ele o tentou matar. Beatriz diz que ele sabe bem que Diogo foi incriminado e a culpada de tudo é Eduarda. Tiago fica furioso.

Rosete entrega as chaves de Marco a André. Prazeres entra e ouve Rosete falar do filho. Quer saber o que ela quer dele. Rosete aproveita para gozar o prato. André entra no jogo. Prazeres defende o filho.

Elsa discute com Vasco. Raul entra e separa-os. Vasco diz a Raul que ele vai arrepender-se se continua a amparar os golpes de Elsa. Elsa troca uma sms com Prazeres, fala como Simão, diz que precisa de 1.000 Euros para o filho.

Henrique entra e não consegue tirar os olhos de Diana. Está triste porque David foi embora. Diana diz para ele partilhar esses sentimentos com Joana. Ele convida-a para beber café, mas Diana recusa.

Carla diz a Beatriz que esteve a investigar e não existe processo nenhum sobre gravidez de Rita. A ecografia que ela usou era de outra grávida. Beatriz está preocupada com a audiência de Diogo.

Sara tem saudades do pai. Rita fica incomodada. Sara admite que tem saudades de viver em família, em casa de Diogo. Rita diz que ainda tem esperança de se entender com Diogo.

Diogo está em frente ao Juiz. Diz que, embora tenha tido problemas com Tiago, não o tentou matar, diz que foi incriminado. O Juiz decreta termo de identidade e residência e apresentações semanais no posto.

Prazeres encara Vasco, quer que ele lhe diga com quem é que Marco Paulo anda. Quer saber se é Rosete. Vasco diz que não lhe vai contar nada, Marco tem o direito de namorar com quem quiser.

Mafalda aparece em casa de Marco, sente-se culpada por não ter ido dormir com ele para o hotel. Beija-o, quer fazer amor. Bloqueia. Marco, carinhoso, abraça-a. Diz que está tudo bem e que espera por ela o tempo que for preciso.

Tomás entra e ameaça Eduarda, diz que sabe que foi ela que envenenou Tiago, diz que vai provar tudo o que ela fez e a vai meter na prisão. Eduarda mostra-se indiferente, mas fica nervosa.