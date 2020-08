Resumo: 205º Episódio - 13 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe diz que lhe roubaram o ordenado e insinua que foi Miguel. Tina fica ofendida.

Catarina encara a mãe, diz que já sabe do processo no tribunal de Londres. Ela foi à Vila para se esconder e não para ficar perto dela. Gabriela tenta justificar-se perante as acusações.

Eduarda liga a Martim, mas como ele não atende decide ligar para Tiago, diz que precisa de falar com ele. Combinam na Taberna. Tiago chega, os dois conversam até ele ficar farto da insistência de Eduarda em ver o Martim. Ameaça-a que bloqueia o número dela. Ela diz que só quer conversar com ele, a sós, sem agressões. Eduarda faz o seu papel, diz que aceita ver Martim com a supervisão de Tiago. Ele não cede, diz que por ele, ela nunca mais vê Martim. Eduarda deita pesticida na imperial de Tiago.

Beatriz diz ao irmão que vai investigar a ida da mãe para Lisboa, algo não bate certo. Vai começar por investigar Vladimir. Xana entra, continua amuada e diz a Beatriz que Afonso não quer ter filhos com ela. Afonso, sem paciência, vai trabalhar.

Carla já tratou de Carlos. Os exames estão bem e ele já pode ir para casa. Rita entra e faz uma cena porque não lhe ligaram e quer ser ela a tratar de Carlos.

Prazeres diz à irmã para ter cuidado com Elsa. Fala de Marco Paulo, não gosta que ele esteja interessado em Mafalda. Catarina não quer falar sobre a conversa que teve com a mãe.

Tomás encara Gabriela, quer saber o que aconteceu com Catarina, ela disse que a mãe era uma mentirosa e avisou-o para ter cuidado. Gabriela desvaloriza, diz que depois resolve tudo com a filha.

Beatriz diz que tem a certeza que algo se passou no tempo em que a mãe diz que esteve em Lisboa. Recebe uma chamada de Tiago a dizer que está mal, pede para ela ir ao hospital. Diogo diz para não deixar que Tiago a manipule.

Candy dança, mas as mulheres estão irritadas. Xana aproveita para ofender Candy. Afonso decide subir ao palco e dançar. Leva Vasco com ele.

Tiago entra no hospital sem forças. Rita vai ter com ele. Tiago diz que acha que foi envenenado e precisa de uma lavagem ao estômago. De repente, perde os sentidos.

Eduarda fica transtornada por ter envenenado Tiago. Mercedes percebe que Eduarda fez alguma coisa, diz para ela parar de prejudicar toda a gente. Eduarda fica perturbada.

Afonso e Vasco são desajeitados a dançar. Tina continua amuada, desafia Filipe a dançar no palco. Ele dança de forma sensual e as mulheres deliram. Marco convida Mafalda para o hotel. Ela recusa e ele acaba por compreender.

Vasco está concentrado a trabalhar. Diana estranha. Vasco diz que a mãe tinha razão, o seu problema era Elsa e enumera as qualidades da mulher que quer ao seu lado. Diana fica constrangida, acha que Vasco está a falar dela.

Elsa liga para a receção e diz que a sanita está entupida. Raul entra, diz para ela voltar para casa. Elsa discute com o pai por causa de Candy. Quer que o pai ponha o carro em nome dela, mas Raul não cede.

Martim está triste e preocupado com o pai. Beatriz e Tomás dizem que ele vai ficar bem. Eduarda entra e tenta aproximar-se de Martim, mas ele decide que quer ficar com a mãe em casa de Diogo.

Diogo questiona Rita, quer saber se Tiago está mesmo fora de perigo. Rita diz que sim, ele percebeu os sintomas e chegaram a tempo de o salvar. Rita tenta aproximar-se, mas Diogo afasta-a.

Carla está atrasada para o trabalho. André entra de toalha, ela desvia o olhar. Ele quer um beijo em troca do uniforme. Carla, num impulso, beija-o e acabam por se envolver.

Sílvia fica feliz quando Miguel mostra que comprou bilhetes para o concerto que ela tanto queria ir. Filipe percebe tudo e acusa Miguel de lhe ter roubado o dinheiro.