Resumo: 204º Episódio - 12 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres está incomodada e cheia de vergonha, queixa-se das vezes que vai urinar. Tiago suspeita de bexiga hiperativa, mas vão ter de fazer exames.

Gabriela convence Tomás a fazer uma Happy Hour. Henrique agradece a Joana por todo o apoio, diz que Carlos parece ser um bom homem, melhor que ele.

Vasco fica passado ao ver as coisas que Elsa comprou. Ela tenta desmentir, mas ele já sabe que André lhe pagou. A filha do Raul quer conversar mas Vasco pega nas suas coisa e sai.

Catarina fica em choque com o que descobriu sobre a mãe. Marco Paulo aconselha-a a falar com ela para saber o que a levou a fazer isso. Prazeres não está surpreendida.

Beatriz fala com Carla sobre Mafalda namorar com Marco Paulo. Carla diz que não lhe faz confusão. Beatriz pergunta se ainda gosta de André, mas ela desvia as atenções e fala de Rita.

Tiago atende o telemóvel de Martim e avisa Eduarda para não insistir. Martim pergunta ao pai se pode passar o fim-de-semana com a mãe pois é a feira de Estremoz e gostava de ir com ela e o Diogo.

Diogo fala do guarda-costas de Eduarda e conta a Carlos do fim-de-semana que vai passar com Beatriz e com Martim, quer parar com vingança.

Prazeres acha que nem precisava de confessar-se, diz mal das miúdas do Carrossel. Casimiro manda-a ir rezar como penitência.

Rita pede a Carlos que fale com Diogo, só quer dar-se se bem com ele. Carlos diz-lhe que está muito focada no Diogo, devia pensar mais nela para poder cuidar do bebé que aí vem.

Joana paga a Filipe, Miguel assiste sem ser visto. Miguel finge que vai receber dinheiro de um trabalho antigo, oferece-se para fazer jardinagem com Filipe.

Na papelaria, Diana e Vasco trabalham. Elsa implora-lhe para a perdoar. Vasco não cede e Elsa acaba por sair, mas sem mostrar-se arrasada. Mais tarde, Vasco pede desculpa à mãe, finalmente percebeu o que ela queria dizer se ele continuasse a namorar com Elsa. Arminda dá-lhe mimo.

Eduarda acusa Tiago de nunca estar presente e de nunca ter sido um bom pai. Tiago ameaça chamar a polícia. Eduarda diz que sai, não é preciso isso.

Afonso sente-se triste. Xana fala em terem um filho, ele fica furioso e chama-a de egoísta. Xana acusa-o de andar com Candy.

Na fundação, Beatriz e Eduarda discutem. Eduarda fala da providência cautelar que Tiago lhe pôs, acha que Beatriz é cúmplice com Tiago e que a ideia foi dela. Diz que Beatriz merecia viver o mesmo que ela, a perda de um filho. Beatriz remata que ela precisa de tratamento.

Tiago aborda Diogo na rua, quer que ele diga que não pode ir a Estremoz. Diogo lamenta, mas não vai fazer isso. Tiago fica furioso e lança-se a Diogo para o agredir, Carlos mete-se à frente e é empurrado.

Rosete é sincera com Candy. Acha que Tiago a manipula, ela acaba sempre por perdoar tudo o que ele faz. Candy fica irritada com Rosete e sai do camarim.

Diogo está furioso, ajuda o pai e ameaça Tiago. Tomás quer saber o que se passou. Tiago mente, diz que Diogo enfureceu-se quando pediu para remarcar o fim-de-semana com Beatriz e Martim. Tomás não acredita.