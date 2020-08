Resumo: 203º Episódio - 11 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago pede desculpa a Afonso por ter feito uma cena de ciúmes e ter-lhe batido. Afonso passa à frente e conta que ele é filho de Vicente. Tiago acha tudo um absurdo mas Afonso quer fazer um teste de ADN para ter a certeza.

Beatriz e Diogo conversam sobre Afonso ser filho de Vicente. Beatriz conta que Afonso foi falar com Tiago para fazer um teste de ADN, só depois vai falar com a mãe. Diogo diz que não há nada pior que mentir à pessoa que se ama.

Elsa continua no seu plano de se fazer passar por Simão. Fala com Norberto sobre Vasco. Ele não está contra o namoro, mas receia que Vasco vá preso com tantos esquemas.

Prazeres pensa em Simão quando Vasco entra em casa para ir buscar as suas roupas. Prazeres quer a ajuda dele em troca dos seus serviços. Quer enviar uma fotografia atualizada dela a Simão. Vasco faz algumas sugestões.

Tina fala com Miguel sobre sexo mas ele fica atrapalhado. Tina diz que podem falar de tudo. Catarina interrompe o encontro entre Mafalda e Marco, ele fica sem jeito. Mafalda conta que David vai para a Gronelândia.

Beatriz diz a Martim que se ele quiser, arranja uma casa para eles os dois. Sara entra com Rita e avisa que decidiu ter o bebé. Beatriz diz o que pensa das atitudes dela e Rita fica irritada.

Dr. Silvério fala no interrogatório e na estratégia. Francisco quer que Eduarda assuma as culpas e pague pelo que fez. Afonso, farto dos esquemas, diz que foi usado e vai dizer a verdade em tribunal.

Catarina diz ao pai que apoia a sua relação com Mafalda. Marco fica aliviado. Catarina mostra os documentos que o ex-namorado da mãe lhe mandou. Marco diz que é um processo contra Gabriela pelas dívidas que contraiu.

Prazeres diz a Casimiro que os jovens só pensam na internet. São interrompidos pela entrada de Diana e Tina, que distribuem flyers. Prazeres fica indignada e faz uma cena.

Henrique quer falar com Sandra sobre a investigação que envolve o marido. Sandra não quer saber e culpa-o pela morte de Hélder. Carlos conversa com Henrique, também passou por algo parecido. Joana vê Carlos e Henrique a falar e fica apreensiva.

Tiago pergunta por Eduarda e diz a Diogo que já sabe que ele vai ter um filho com Rita. Tiago acaba por assumir que só está com Candy até Beatriz querer. Diogo fica nervoso.

Tiago diz a Eduarda que já falou com o seu advogado e vai interpor uma providência cautelar que a impeça de se aproximar de Martim. Eduarda não quer acreditar. Tiago diz que no que depender dele, ela nunca mais vê Martim.

Beatriz está furiosa com a conversa que teve com Rita. Diogo pede desculpa por Rita, mas pede-lhe que não se deixe irritar. Beatriz convida-o para passar o fim-de-semana com ela e Martim.

Eduarda e Tiago discutem, ela diz que não há juiz nenhum que a afaste de Martim, vai responder ao seu advogado. Tiago avisa-a para não comprar uma guerra com ele.