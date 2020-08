Resumo: 202º Episódio - 10 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo envia uma sms a Afonso, de outro número, para ir ter com Arminda. Beatriz desconfia que Rita o esteja a manipular ao ter falado do aborto. Diogo diz que isso não importa, é com ela que quer ficar.

Xana fica desconfiada com quem Afonso está a trocar mensagens. Ele fica irritado e mostra-lhe a mensagem, vai ter com Arminda para saber o que se passa.

Tina sabe que o filho passou a noite com Sílvia. Miguel diz que se não lhe disse era porque não queria que soubesse, magoa-a ao dizer que é tarde para se armar em mãe. Rosete dá-lhe um raspanete.

Prazeres fala com Casimiro das suas ideias para os jovens. Ele diz-lhe que tem vindo muito pouca gente confessar-se.

Raul oferece os carros às filhas.

Henrique procura por Vladimir, sabe que ele pagou para ameaçarem Raul e para largarem fogo. Eduarda finge não saber de nada.

Arminda finge que não sabe daquela mensagem. Afonso pede-lhe que seja sincera. Arminda ganha coragem e diz que o pai dele é Vicente, ele é irmão de Tiago.

Tiago e Beatriz conversam sobre Eduarda ter tido um caso com Vicente. Tiago diz que tem saudades do tempo em que eram só eles e Martim. Admite que esteve mal com Afonso e quer pedir-lhe desculpas.

Afonso fica muito magoado quando Arminda lhe conta que sempre soube que ele era filho de Vicente. Tenta justificar-se, não falou antes também por medo da reação de Eduarda. Afonso fica desiludido.

Norberto quer saber se Diogo vai contar a verdade, que é Rodrigo. Diogo diz que não. Norberto percebe que ele quer desistir. Diogo está frustrado porque não consegue incriminar Eduarda.

Candy não quer aceitar o presente do pai. Elsa fica irritada. Raul quer devolver os carros. Elsa insiste e Candy aceita o carro que Raul comprou. Raul avisa Elsa que o dela vai ficar em nome dele.

Miguel e Sílvia falam sobre os pais. Sílvia elogia Tina. Prazeres explica aos jovens o que pretende para o grupo de jovens católicos que quer formar. Todos fogem!

Rosete encara André, não precisa das operações Stop que ele anda a fazer, assusta os clientes. André quer que ela pague como antes. Rosete não tem saída...

Eduarda está ao telemóvel com Vladimir. Ele diz que vai desaparecer durante uns tempos, mas continuam em contacto. Dr. Silvério fala sobre o processo contra ela e Afonso. Tem novidades.

Beatriz fica perplexa quando Afonso lhe conta que Arminda sempre soube que ele era filho de Vicente. Ele não quer encarar a mãe porque sabe que ela vai mentir. Tem uma ideia, mas vai ter de falar com Tiago.