Resumo: 201º Episódio - 7 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago acusa Afonso de andar com Candy. Tomás e Xana tentam separá-los, mas é Diogo que acaba com a confusão. Afonso diz a Xana que não tem nada com Candy.

Henrique sabe que David desistiu de viajar por sua causa. David diz ao pai que não se culpe. Ele diz ao filho para ir viajar, ele fala com a mãe.

Sílvia e Miguel entram no quarto de hotel e riem-se do cenário. Os dois envolvem-se. André liga-lhe e Miguel faz-se passar pela amiga Rosalinda. André fica desconfiado, mas não percebe.

Xana ainda desconfia de Afonso. Beatriz intervém, diz que Tiago é que é doente de ciúmes. Xana conta a Eduarda o que se passou.

Tiago diz à namorada que se não lhe tivesse mentido não tinha acontecido nada. Candy entrega-lhe o anel, não quer casar com alguém a quem tem de mentir.

Henrique está à paisana, observa o carro que Raul lhe descreveu. Emídio entra nesse carro e Henrique segue-o.

Diogo conta a Carlos sobre o conflito entre Tiago e Afonso. Diogo está perdido, Carlos aconselha-o a esquecer a vingança. Rita não quer falar sobre a gravidez ali.

Prazeres e Arminda preparam-se para sair. Prazeres está com pena de Simão que tem um filho doente. Prazeres volta a ir à casa de banho, vai marcar uma consulta para ver o que se passa.

André preparou o pequeno-almoço a Carla, ela acaba por sentar-se a comer quando Sílvia entra cheia de fome. Carla aproveita que André sai e pergunta-lhe onde passou a noite.

Candy está triste, o que queria mesmo era estar bem com Tiago. Raul diz a Elsa e a Candy que tem uma surpresa para as duas.

Beatriz está pouco confortável por Tiago ter batido no irmão, ele finge-se arrependido. Tenta falar da gravidez de Rita, mas ela não adianta e conta-lhe que os pais foram amantes.

Arminda fica surpreendida ao saber da discussão de Afonso e Tiago. Diogo achou que podia ter sido por já saberem que são irmãos, mas Arminda não teve coragem de contar nada.

Emídio está intimidado, mas disfarça, diz que sabe os seus direitos. Henrique tenta que ele confesse, mas ele não diz nada. Marco Paulo vai ajudar.

Henrique ameaça Emídio, que acaba por contar que foi pago por um Russo. Henrique quer que ele vá com ele à PJ contar toda a verdade.

Vasco desabafa com Filipe sobre Elsa. Filipe diz que se ela o ama não pode querer que se destrua. Vasco pede à tia para lhe lavar a roupa em troca ela quer ajuda com o site.

Sílvia fala da noite que teve, está maravilhada. Catarina diz-lhe que está mesmo apanhadinha. Catarina acha que já encontrou quem queria para saber se a mãe tem dívidas ou não.