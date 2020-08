Resumo: 200º Episódio - 6 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz e Afonso contam a Diogo que Eduarda teve um caso com Vicente. Afonso pode ser filho dele, irmão de Tiago. Diogo disfarça e conta a Beatriz que Rita pondera abortar. Beatriz diz que ela está só a manipulá-lo.

Joana fica feliz quando David diz que decidiu ficar na Vila. Prazeres fala com David e Catarina sobre o grupo que quer formar de jovens católicos. David e Catarina não querem saber disso.

Miguel pede dinheiro a Filipe. Este diz que ele abusa com tudo o que pede a Tina. Miguel quer levar Sílvia para um hotel. Filipe diz para fazerem uma troca, Miguel fica no hotel com Sílvia e ele vai para casa de Tina.

Martim fica contente com a prenda de Francisco e Rosete. É um telemóvel novo. Eduarda entra e fica furiosa ao ver Rosete ali. Martim, farto, diz a Eduarda que não a quer ver.

Arminda diz a Diogo que Eduarda teve de admitir que teve um caso com Vicente. Diogo diz para ela contar a Afonso que é filho de Vicente.

Afonso mostra a bicicleta arranjada. Candy fica comovida com o gesto dele. Candy pede para não contarem a ninguém, por causa de Tiago que é muito ciumento.

Tiago instalou uma APP para controlar Candy. Vê que ela está na Herdade e fica chateado. Xana quer um atestado médico para justificar a falta no trabalho e ele não dá. Rita entra, Xana não se cala e Tiago fica a saber que Rita está grávida de Diogo.

Casimiro não gosta do comentário de Elsa. André apresenta-se ao Padre, diz que é o comandante interino do posto e aproveita para falar mal de Henrique. Elsa quer o dinheiro da chantagem. André fica irritado.

Catarina quer saber se James voltou a ligar para a mãe. Gabriela diz que não quer falar disso. Henrique não quer que David desista da viagem por ele. Raul diz a Henrique que viu o homem que o agrediu.

Eduarda diz a Beatriz que não podem deixar que Tiago manipule Martim. Têm de fazer alguma coisa para recuperarem Martim.

Arminda e Norberto discutem. Ela quer contar a Afonso que ele é filho de Vicente. Norberto diz que se ela contar, Eduarda despede-os.

Tiago está chateado com a visita de Eduarda e não gostou que o pai deixasse entrar Francisco. Tomás pede desculpa e sai. Tiago comenta o arranjo da bicicleta. Candy, nervosa, mente. Tiago fica furioso e cheio de ciúmes.

André quer ver o jogo, mas Carla não deixa. Sílvia diz que não vai dormir em casa, mente, diz que tem um trabalho da escola para fazer. André diz que Marco anda com Mafalda. Carla, irritada, vai sair.

Elsa quer comprar uns sapatos com parte do dinheiro que André lhes deu. Vasco, irritado, diz à namorada que têm de pagar o hotel ou ficam na rua.

Diogo diz ao pai que Arminda vai contar a Afonso que ele é filho de Vicente. Carlos insiste com Diogo para ele desistir da vingança e ser feliz com Beatriz. Diogo, pela primeira vez, pondera desistir.

Carla diz a Beatriz para não se deixar afetar pelas atitudes de Rita. Beatriz sente-se insegura, ela quase morreu ao ter o seu filho. Carla diz que Diogo a ama, foi a ela quem ele escolheu.

Xana diz a Tomás que não arranjou o atestado, para lhe descontar o dia. Tomás não percebe. Xana fica fula com Gabriela. Elsa está com manias de diva. Tiago encara Afonso, que nega ter estado com Candy. Tiago bate em Afonso.

Candy conta a Rosete que mentiu a Tiago. Afonso arranjou-lhe a bicicleta, mas ela não disse a Tiago, para ele não ter ciúmes.

Tiago acusa Afonso de andar com Candy. Tomas e Xana tentam separá-los, mas é Diogo que acaba com a confusão. Afonso diz a Xana que não tem nada com Candy.

Henrique sabe que David desistiu de viajar por sua causa. David diz ao pai que não se culpe. Ele diz ao filho para ir viajar, ele fala com a mãe.

Sílvia e Miguel entram no quarto de hotel e riem do cenário. Os dois envolvem-se.