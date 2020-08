Resumo: 199º Episódio - 5 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mafalda vai ao posto, quer saber o que têm. Marco Paulo fica muito atrapalhado, não sabe. André corta o momento e ainda goza, ouviu a conversa toda.

Tiago liga-se à app, que localiza o telemóvel de Candy, quando Francisco toca à campainha para ver Martim. Tiago mente-lhe a dizer que Martim foi passear com Tomás.

Rita liga a Diogo, quer encontrar-se com ele. A enfermeira acha que não é capaz de levar a gravidez avante.

Diogo fica apreensivo com a conversa de Rita. Beatriz chega para irem passear, mas ele diz que Rita ligou-lhe e acha melhor ir. Beatriz também vai ter com Afonso, mas fica ansiosa.

Eduarda espera por Afonso. Beatriz também recebeu a sms do irmão. Afonso confronta a mãe, quer saber quem está na fotografia. Ela diz que não sabe, mas Mercedes não a deixa mentir.

Arminda está preocupada, tem medo que Eduarda possa reconhecer Diogo e Norberto como os seus raptores. Norberto diz que fizeram tudo bem, para ela fica tranquila. O único problema foi Carlos que a soltou.

Eduarda discute com toda a gente e humilha Afonso. Beatriz exige saber quando é que a mãe se envolveu com Vicente. Se foi antes ou depois de conhecer o pai de Afonso!

Tomás mostra as fotografias que tirou do projeto para os terrenos do Carrossel. O Russo está por trás de tudo, junto com Eduarda. Henrique diz que vai investigar. Francisco percebe que Tiago voltou a mentir para ele não ver Martim.

Rita diz a Diogo que quer uma família, que o filho more com os pais e só assim faz sentido para ela. Diogo diz que ama Beatriz e por ela sente só amizade. Rita diz que vai fazer um aborto. Diogo diz para ela pensar bem.

Marco aparece na Herdade para almoçar com Mafalda. Quer falar do beijo. Ela diz que está tudo bem, alinhou no jogo para picar Prazeres. Marco diz que não quis picar a mãe, que pensa sempre nela. Os dois beijam-se.

Tina está a confessar-se, fala de Filipe e de ter abandonado o filho. Casimiro quer que ela dê três voltas à Igreja de joelhos, mas Tina foge. Casimiro quer tirar Prazeres do Conselho Pastoral.

Vasco está preocupado, diz a Elsa que têm de pagar a conta do hotel. Ela diz que têm de esperar que André pague. Xana entra, está farta de Gabriela, agora quer que ela apresente um atestado médico.

Eduarda liga para Tiago, pede uma oportunidade para ver Martim, pois precisa de fazer as pazes com ele. Eduarda fica furiosa quando Tiago diz que vai respeitar a decisão do filho.

Beatriz e Afonso contam a Diogo que Eduarda teve um caso com Vicente. Afonso pode ser filho dele, irmão de Tiago. Diogo disfarça. O ex-militar conta a Beatriz que Rita está a ponderar abortar. Beatriz diz que ela está só a manipulá-lo.

Joana fica feliz quando David diz que decidiu ficar na Vila. Prazeres fala com David e Catarina sobre o grupo que quer formar de jovens católicos.