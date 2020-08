Resumo: 198º Episódio - 4 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Casimiro apanha Tina no armário. Tina ainda o vê sem camisa e gosta.

Raul dá pela falta do cartão de crédito. Elsa diz que não mexeu. Raul tem de o cancelar, logo agora que queria oferecer um carro a Candy.

Diogo está furioso com o que Carlos fez, ele sabe que está a odiá-lo, mas fê-lo para o proteger.

Eduarda chega a casa toda suja e exausta, Mercedes e Beatriz tentam perceber onde andou, mas ela não diz e pede que não a incomodem. Beatriz fica intrigada com o silêncio de Arminda.

Joana insiste com Henrique para comer, está preocupada. Henrique não consegue livrar-se da culpa. David diz ao pai que tem muito orgulho nele e que sempre foi o seu herói.

Catarina quer descobrir o namorado da mãe. Catarina acha que Carla brincou com o pai. Carla fá-la ver que Prazeres teve muitas culpas.

Afonso diz a Candy que ela não precisa de pedir desculpa, conhece bem os ciúmes de Tiago. Candy está apaixonada e não concorda com a opinião de Afonso.

Tiago avista Candy e Afonso, não quer que ela trabalhe hoje, mas Candy diz que vai dançar. Rosete pede a todas para não desanimarem que vão conseguir erguer-se.

Tiago e Candy chegam com as coisas dele, ele quer que ela durma já lá, mas Candy quer arrumar as suas coisas. Tiago pede-lhe para ir ao carro e instala uma app no seu telemóvel.

Eduarda conta a Diogo que foi raptada e convida-o para ser seu segurança. Beatriz entra e pergunta onde é que a mãe esteve estes dias. Eduarda não revela.

Prazeres conta à irmã sobre o homem com quem anda a falar. Gabriela conseguiu um part-time na taberna para a Catarina, que fica contente.

Elsa chantageia André, ou lhe dá mil euros ou torna virais as imagens do jogo ilegal.

Carlos dirige umas palavras de apoio a Henrique. Ele estranha e agradece. Gabriela discute com Xana.

Mercedes faz umas palavras cruzadas. Afonso mostra à avó uma fotografia que encontrou para ver se ela reconhece o homem que está com a mãe.

Eduarda mente a Vladimir, diz que foi assaltada e pede-lhe uma arma e um guarda-costas. Vladimir diz que vai tratar disso.

Beatriz tenta saber se Eduarda contou a Diogo o que se passou, mas ele diz que não. Norberto pede a Beatriz para não dizer a Arminda que se sentiu mal.

Tomás vasculha as coisas de Eduarda. Prazeres entra no gabinete e fica a namorar o lugar de Eduarda.

Raul sabe que foi Elsa que o roubou. Ela tenta desviar o assunto, mas em vão, ele viu as imagens. Elsa faz-se de coitada, pois o pai vai dar um carro a Candy e a ela nada.