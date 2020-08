Resumo: 196º Episódio - 31 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André diz a Carla que se ela não se desfaz do hamster solta o gato. Carla cede. André diz que apanhou Sílvia e Miguel aos beijos, para ela falar com a filha. André recebe telefonema, parece que é o novo comandante do posto.

Eduarda inanimada estendida no chão.

Norberto fala para o microfone. Quer saber se Eduarda o ouve, diz para ela responder.

Sara deliciada com as panquecas. Rita manda-a para a esplanada. Carlos diz que ela tem de contar a Sara que está grávida. Falam de Diogo. Carlos diz que ele vai assumir o filho, pagar tudo. Rita só quer Diogo ao pé deles.

Henrique preocupado com Sandra e o filho. Sente-se muito mal pela morte de Hélder. Joana diz que ele lutou pela sua vida. David fica magoado porque não percebem que é na Greenpeace que pode fazer a diferença.

Vasco com receio que os mandem embora do hotel pela dívida que já contraíram ali. Mas é Arminda que fica furiosa ao ver o quanto. Diz a Vasco para ir trabalhar. Avisa o filho que não o vai ajudar desta vez.

Martim está contente por ir morar em casa de Tomás com o pai e Candy. Beatriz está triste mas aceita decisão do filho. Tiago não gosta da cumplicidade entre Diogo e Martim. Diogo atende Norberto.

Norberto ao telemóvel fala com Diogo. Está preocupado com Eduarda, diz para ele ir lá. Eduarda não reage e não quis comer nada. Acha que pode estar morta.

Diogo ao telemóvel com Norberto diz para ele ter calma, de certeza que Eduarda está a dormir.

Gabriela despede-se de Tomás que vai a uma formação. Ele autoriza que Catarina faça pratos com a mãe na Taberna. Gabriela diz a Joana que espera que ela não saia da casa de Tomás para causa dela. Joana é sincera.

Cátia entrega a Elsa a carteira de Raul. Elsa promete entregar ao pai, mas já está a pensar num esquema. Prazeres queixa-se do trabalho, diz que vai tratar do concerto. Elsa fica com raiva dela.

Candy em stress para causa da ferida na mão. Tiago trata dela. Candy fala sobre Francisco, diz Tiago que ele tem saudades de Martim. Discutem. Tiago diz para ela não se meter nos assuntos de família. Ela sai magoada.

Carla conta aventura do Hamster/Gato a Beatriz. Ela acha piada. Fica triste ao pensar em Martim, tem medo de perder o filho agora que ele vai morar com o pai e Candy. Carla anima-a, diz que tem o Diogo para a consolar.

Eduarda continua deitada no chão. Não se mexe. Norberto aproxima-se para sentir a pulsação dela. Eduarda empurra-o, quer ver quem ele é, mas ao ver a porta aberta, sai a correr. Norberto fica atordoado.

Eduarda desesperada corre, vinda do interior da casa. Diogo está escondido atrás de uma árvore, agarra Eduarda por trás e tapa-lhe a cabeça com o casaco. Ela tenta libertar-se, mas não consegue. Diogo leva-a de volta.

Vladimir entra á procura de Eduarda. Francisco diz que ela não está e não sabe quando volta. Pergunta se pode ajudar. Vladimir diz que não e sai. Francisco fica apreensivo.

Diogo diz a Norberto para ele ir embora, ele fica a vigiar Eduarda. Acha que até foi bom ela ter fugido, agora vai ficar mais desesperada ainda. Diogo agradece ajuda de Norberto. Olha para imagens de Eduarda.

Beatriz pergunta por Norberto, quer que ele veja cavalo doente. Arminda diz que ele já tratou de tudo com Diogo. Xana conversa com Arminda. Adora morar na Herdade sem Eduarda. Quer ter muitos filhos de Afonso.

Vasco fica furioso ao saber que mãe levou todo o dinheiro. Diana diz para ele trabalhar e assim agradar à mãe. Vasco quer opinião de Diana sobre Elsa. Diana não quer opinar sobre o amor, mas diz o que pensa. Vasco regista.

Raul aflito procura a sua carteira. Elsa mente, diz que não sabe dela mas acha que Cátia a guardou. Elsa provoca Prazeres. Filipe aflito pede ajuda a Prazeres, diz que o Padre o despediu.

Diana vê Henrique abatido, vai falar com ele. Agradece ele ter evitado destruição do Carrossel. Ele sente-se culpado pela morte de Hélder. Catarina vê sms de James. Confronta mãe que mente.

Diogo observa Eduarda. Pega no microfone. Quer saber porque é que ela o mandou raptar. Pressiona-a para ela confessar. Diz que até não o fazer, não vai sair de ali.

Eduarda desesperada diz a Rodrigo que não foi ela quem o mandou raptar. Chora. Diz que ele está enganado, que ela até tentou ajudar mãe dele. Diz que ele não a pode manter ali para sempre. Rodrigo diz que sim.

Xana desiludida porque o almoço são os restos do jantar. Arminda pressiona Norberto, quer saber o que se passa. Ele não conta mas Arminda percebe que eles fizeram alguma coisa à Eduarda. Norberto diz que só quer uma confissão.

Francisco e Tiago discutem por causa de Martim. Francisco farto, diz que eles gostem ou não, Martim é seu filho e se é preciso vai a tribunal lutar por ele. Beatriz acalma os ânimos. Tiago mente, diz que vai deixar ele ver Martim.