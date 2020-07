Resumo: 195º Episódio - 30 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo usa aparelho para distorcer a voz. Diz a Eduarda que é Rodrigo e quer saber a verdade. Ela nega envolvimento no seu rapto. Diogo insiste com ela.

Eduarda gela quando confirma que é Rodrigo quem a raptou. Jura que não teve nada a ver com o rapto dele e que só ajudou a família dele. Quer sair de ali. Grita, pede socorro. Está aterrorizada.

Candy em stress porque acha que não tem a vacina do tétano. Tiago confirma que ela tem. Conversa com ela sobre irem viver para casa de Tomás. Candy acha boa ideia. Beijam-se.

Mafalda e Joana em mudanças. Mafalda acha que mãe está a fazer um drama em relação à oportunidade de David. É uma boa oportunidade para ele. Falam de Henrique e de Marco. Mafalda sente-se "normal" com Marco.

Casimiro conforta Sandra que está de luto pela morte do marido. Prazeres opina sempre. Henrique diz a Sandra que não teve intenção de matar Hélder. Sandra não quer ouvir. Casimiro, farto, diz a Prazeres que ela é apenas bisbilhoteira.

André diz que Henrique está em problemas, não encontraram ferro que supostamente Hélder tinha, vai haver inquéritos. Tina agride André, ameaça-o se ele voltar a tocar no Miguel. André disfarça, mas fica com medo dela.

Afonso chocado quando Beatriz conta que Rita está grávida. Acha que Rita mente. Beatriz diz que está confirmado. Afonso recebe sms de "Eduarda" a diz que fica em Lisboa uns dias. Xana chateada porque Rita engravidou e ela não.

Carlos está indignado, fora de si, com o rapto de Eduarda. Diogo diz que ela está aterrorizada e vai acabar por confessar. Precisa de provas para completar a sua vingança. Carlos acha que Diogo perdeu a cabeça.

Eduarda grita por socorro, quer sair dali. Norberto, encapuçado, deixa um prato de comida. Ela quer pagar-lhe para ele a deixar sair. Norberto diz para ela confessar e depois pode sair.

Arminda e Prazeres conversam sobre Eduarda. Prazeres conta que Padre foi desagradável com ela e também com Sandra. Arminda sai e Prazeres aproveita para chatear "Simão".

Elsa abre chat com Prazeres e diverte-se ao fazer-se passar por Simão. Vasco entra furioso, tem na mão uma fatura do hotel, Elsa abusou com o room servisse. Elsa acalma Vasco, vai pensar num esquema para safar.

Diogo e Carlos disfarçam a preocupação por causa de Eduarda perante Beatriz. Diogo dá chaves da sua casa a Beatriz. Diogo recebe sms de Norberto. Eduarda não está a comer. Carlos diz Diogo que Beatriz não o vai perdoar nunca.

Francisco abatido, diz a Candy que está disposto a ir a tribunal para poder ver Martim. Candy diz que vai falar com Tiago. Rosete triste, acha que ninguém vai voltar ao Carrossel depois do que aconteceu.

Silva diz que não há provas que Henrique tenha morto Hélder em legítima defesa. Marco defende Henrique. Este diz que foi suspenso de funções até inquérito chegar ao fim.

André diz a Carla que se ela não se desfaz do hamster solta o gato. Carla cede. André diz que apanhou Sílvia e Miguel aos beijos, para ela falar com a filha. André recebe telefonema, parece que é o novo comandante do posto.

Eduarda inanimada estendida no chão.

Norberto fala para o microfone. Quer saber se Eduarda o ouve, diz para ela responder.

Sara deliciada com as panquecas. Rita manda-a para a esplanada. Carlos diz que ela tem de contar a Sara que está grávida. Falam de Diogo. Carlos diz que ele vai assumir o filho, pagar tudo. Rita só quer Diogo ao pé deles.

Henrique preocupado com Sandra e o filho. Sente-se muito mal pela morte de Hélder. Joana diz que ele lutou pela sua vida. David fica magoado porque não percebem que é na Greenpeace que pode fazer a diferença.

Vasco com receio que os mandem embora do hotel pela dívida que já contraíram ali. Mas é Arminda que fica furiosa ao ver o quanto. Diz a Vasco para ir trabalhar. Avisa o filho que não o vai ajudar desta vez.

Martim está contente por ir morar em casa de Tomás com o pai e Candy. Beatriz está triste mas aceita decisão do filho. Tiago não gosta da cumplicidade entre Diogo e Martim. Diogo atende Norberto.

Norberto ao telemóvel fala com Diogo. Está preocupado com Eduarda, diz para ele ir lá. Eduarda não reage e não quis comer nada. Acha que pode estar morta.

Diogo ao telemóvel com Norberto diz para ele ter calma, de certeza que Eduarda está a dormir.

Gabriela despede-se de Tomás que vai a uma formação. Ele autoriza que Catarina faça pratos com a mãe na Taberna. Gabriela diz a Joana que espera que ela não saia da casa de Tomás para causa dela. Joana é sincera.