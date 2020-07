Resumo: 193º Episódio - 28 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

David eufórico conta a irmã que foi contactado pela Greenpeace, quer que ele vá para Gronelândia. É o seu sonho. Mafalda dá-lhe os parabéns.

Norberto diz a Diogo que a vingança contra Eduarda também é dele, que o ajuda no que for preciso. Diogo só quer saber onde está Eduarda. Norberto diz que ela está nas cavalariças, pergunta o que ele está a pensar fazer.

Eduarda sente um arrepio e olha para trás. não vê ninguém. Confirma que o cavalo está bem aparelhado. Sente o som da porta a ser trancada. Corre e tenta abrir a porta. Grita muito nervosa.

Francisco fica irritado ao perceber que Tiago mentiu a Martim, disfarça. Martim diz que tinha saudades dele. Rosete quer que Tomás descubra se câmara tem algum projeto para o terreno do bar sem ser o centro de dia.

Diogo "salva" Eduarda que está muito nervosa. Ela diz a Diogo que alguém a está a perseguir, não quer ir à polícia nem falar disso. Diz que é uma história do passado. Beatriz interrompe e Diogo fica frustrado.

Vasco conta a Elsa que Prazeres criou perfil no site de encontros, ficou com pena da tia. Pede para Elsa não contar a ninguém. Elsa faz o papel de vítima perante Raul que não cede. Vasco diz a Raul que estão no hotel.

Henrique diz a Marco que vai seguir um palpite. Vê flor que Marco tem, diz para ele deixar de andar atrás de Carla, ele merece alguém melhor. Marco fica constrangido.

Rosete manda raparigas embora, o bar está quase vazio, está apreensiva. Tina oferece ténis novos a Miguel. Rosete fala com ela, diz que Miguel tem de perceber que não pode ter tudo o que quer.

Tiago diz ao pai que Candy aceitou viver com ele. Tomás oferece casa dele, Joana vai embora. Francisco furioso com Tiago, sabe que ele mentiu para Martim não o ver. Diz que, ou ele muda de postura, ou vai a tribunal.

Jantar animado até a chegada de Eduarda. Beatriz encara mãe. Eduarda fica irritada ao saber que Martim esteve com Francisco e Rosete. Mercedes provoca Eduarda. Esta deseja a morte de Mercedes. Todos chocados.

Eduarda cheia de ódio, liga para Vladimir, diz que já sabe como é que vão fechar aquele buraco. Fala do Carrossel.

Diogo frustrado, conta ao pai que quase fez com que Eduarda confessasse. Conta-lhe como a fechou na box. Se Beatriz não tivesse aparecido, tinha-a apanhado. Carlos acha que ele está a arriscar muito.

Rita vai embora. Tina manda homem para casa. Rosete diz que as pessoas têm medo de voltar ao bar. Tina anima Rosete, diz que já passaram coisas piores. Desligam tudo e saem para o camarim.

Falam da missa. Prazeres gostou do novo Padre. Arminda acha-o retrógrado. Norberto conta que Vasco e Elsa estão a dormir no hotel. Arminda irritada. Prazeres fica sozinha e vai explorar o site de encontros.

Xana sugere que voltem a casar pela igreja agora que há um Padre a sério na Vila. Afonso não quer, só pensa na confusão que foi. Mercedes acha boa ideia. A APP de Xana avisa que está no período fértil. Ela aproveita.

Rita diz a Diogo que quer escolher médico obstetra com ele. Acabam por discutir porque ele pede a Rita para se afastar de Beatriz. Rita despeitada diz para ele esquecer que vão ter um filho. Manda Diogo embora.

Vladimir impressionado com o plano de Eduarda para acabar com o Carrossel. Ela diz que é arriscado. Vladimir acha que é melhor assim. Ela está preocupada com Afonso. Vladimir diz para ficar tranquila que ninguém vai morrer.

Emídio (Carlos Carvalho) e Mânfio (Carlos Pereira) regam o bar com gasolina. Henrique aparece no momento justo. Emídio e Mânfio ficam com medo. Hélder envolve-se numa luta com Henrique. Ouve-se um tiro.. Não se percebe quem foi atingido.

Joana chocada ao saber da proposta do filho, David sabe que não iam concordar não adiantava falar. Joana balançada com as palavras do filho que a acusa de só pensar nela.

Hélder em cima de Henrique ferido. Emídio e Manfio fogem, Henrique chama a ambulância, pressiona a ferida de Hélder e pede que não morra.

André joga às cartas com Silva, fala como se tivesse com Carla. Liga a Henrique a falar do tiroteio, André contrariado, mas apreensivo diz a Silva que vai ligar a PJ.

Henrique pede reforços para o Carrossel, diz q morreu um homem e outros dois estão a monte.

Beatriz dá a Tiago mais roupas e jogos para Martim. Tiago diz-lhe que se vão mudar para a casa do pai. Beatriz pede-lhe que não afaste Martim de Francisco.

Rita cruza-se com Beatriz e acusa-a de não ter conseguido ficar calada, o que conseguiu que isso é que Diogo não vai saber da primeira ecografia. Beatriz não quer discutir.

Diogo com tudo pronto para pregar o susto a Eduarda. Norberto está do lado dele. Arminda conta-lhes do tiroteio no carrossel, morreu uma pessoa.

Eduarda pressiona Afonso para saber o que se passou no carrossel, ele pergunta se teve alguma coisa a ver com isto. Eduarda diz que pode ser muita coisa mas nunca poria a vida de ninguém em risco.