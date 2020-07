Resumo: 192º Episódio - 27 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco em stress. Elsa bebe champanhe satisfeita. Vasco diz que só têm dinheiro para duas noites. Para ela cair na realidade. Elsa beija-o, diz para ele relaxar. Saem agarrados, vão tomar banho.

Casimiro experimenta as batas. Fica irritado quando Prazeres, Mercedes e Arlete entram sem bater. Elas ficam impressionadas com o Padre. Ele é frio, responde de forma seca às perguntas e manda-as embora.

Beatriz e Diogo apaixonados e bem-dispostos. Rita assiste à cena, esconde-se e liga para Diogo. Quer acabar com mau clima entre eles. Diogo despacha-a e Rita fica cheia de raiva.

Francisco tem a certeza que Tiago quer afastá-lo de Martim. Rosete diz que Tiago não presta. Francisco decidido a lutar pelo filho. Henrique acha que cena no bar foi instigada. Rosete diz que se assim foi, a culpada é Eduarda.

Tina comenta que gostou muito do novo Padre. Diana diz para ela não se por com ideias ou conta a Filipe. André diz Tina que não quer Miguel perto de Sílvia. Faz ameaça. Tina furiosa defende o filho.

Elsa não quer dizer ao pai onde passou a noite. Raul manda-a trabalhar. Prazeres entra furiosa e acusa Elsa de ter posto bilhetes a pedir concerto dela. Sai. Raul percebe que foi Elsa quem pregou partida. Elsa ri.

Eduarda procura pistas, quer saber quem lhe mandou ramo e foto dela com Vicente. Trata mal Arminda, pede desculpa. Diz que a sua vida está a desmoronar-se. Quer opinião de Arminda. Esta escolhe ser politicamente correta.

Diogo troca o cartão do telemóvel. Acede a APP de distorção de voz e liga para a Eduarda. Ela exige saber quem fala. Diogo diz que ela sabe muito bem quem ele é. Depois desliga.

Eduarda muito nervosa quer saber quem lhe está a ligar, quer saber se é a mesma pessoa que lhe mandou o ramo e a foto. Ameaça ir à polícia. Fica muito perturbada quando a pessoa desliga. Arminda, escondida, assistiu a tudo.

Rita encara Beatriz que lhe faz frente, sem medo. Rita diz que Diogo a despachou por estar com ela, ela os viu na esplanada. Diz Beatriz para se afastar de Diogo ou ele nunca vai conhecer o filho.

Eduarda liga para a empresa de telecomunicações. Arminda continua atenta à Eduarda. Esta diz que recebeu chamada de número não identificado e quer saber a origem da mm. Fica furiosa quando diz que não é possível saber quem ligou.

Beatriz e Rita discutem. Rita diz Beatriz que ela não ama Diogo e que não pensa desistir dele. Beatriz farta, diz que nunca vai deixar Diogo, ele vai ser pai do bebé que ela espera. Para aceitar de uma vez. Rita furiosa.

Arminda já percebeu que foi Diogo que ligou para Eduarda. Ele conta o seu plano. Diz que precisa de provas para poder contar a verdade à Beatriz. Arminda fica angustiada, acha que ele brinca com o fogo.

Prazeres cria perfil no site de encontros. Vasco entra e ela fica atrapalhada. Quer saber como põe uma foto no pc. Vasco repara no site. Acha piada. Prazeres implora para ele não contar a ninguém.

Elsa fala no concerto que Prazeres vai ter de arranjar. Tem ideias para músicas novas mas não acabou nenhuma. Tina ajuda-a, diz que precisam uma da outra.

Eduarda diz a Tiago que mentiu a Martim e culpou Beatriz porque estava desesperada. Quer saber se há notícias de Rodrigo. Tiago conta sobre bilhete a diz que irmã estava na perto. Eduarda exaltada. Tiago estranha.

Beatriz conta a Diogo ameaça de Rita. Ele fica furioso. Diz que Rita não o pode impedir de ver o filho. Se for preciso vai a tribunal, mas nada os vai separar. A relação está firme, Diogo e Beatriz quer estar juntos.

Todos na expectativa com o novo Padre. Casimiro manda Tina, Tânia e Diana cobrirem os ombros e pernas se querem assistir à missa. Casimiro fala em latim, só Filipe é que percebe.

André quer soltar o hamster mas a gaiola cai e o bichinho foge. André em pânico sobe para cima de uma cadeira. Sílvia entra e ao perceber o que aconteceu também sobe para outra cadeira. Os dois em pânico.