Resumo: 191º Episódio - 24 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mercedes entrega um ramo de flores a Eduarda e um envelope. Eduarda vê a fotografia e a mensagem que vem no envelope e fica aterrorizada.

Eduarda sai, inquieta, com as flores na mão. Pergunta a Norberto se ele viu quem deixou as flores na Herdade. Ele diz que não. Eduarda atira o ramo ao chão e vê fotografia dela e Vicente.

Francisco está farto que Eduarda manipule Martim. Beatriz diz que não podem entrar no jogo dela, o que ela quer é passar a vítima. Beatriz conta que Martim sabe que ela namora com Diogo.

Tiago encara Diogo, diz que ele já lhe roubou Beatriz, não vai deixar que ele lhe roube Martim. Diogo diz que gosta de Martim, mas não quer ocupar o lugar dele. Tiago não acredita nele.

Prazeres decide criar uma conta na APP de encontros, mas desiste quando ouve vozes. Vasco discute com a mãe. Prazeres abre a caixa de sugestões e fica furiosa.

Vasco diz a Elsa que não conseguiu convencer a mãe e saiu de casa. Elsa pede ao pai para deixar Vasco ficar em casa dele. Raul diz que não. Elsa diz ao pai que assim sendo, ela também sai de casa.

Filipe não gosta de ver Emídio no Carrossel. Tina está curiosa para saber como é o novo Padre. Filipe fica com ciúmes. Tina pergunta a Miguel o que se passa com ele. Os dois falam de Sílvia. Tina dá dinheiro a Miguel para ele comprar uma lingerie bonita a Sílvia.

Diogo sente-se frustrado em relação a Tiago, tem de se controlar muito para não reagir. Carlos pergunta se há novidades de Eduarda. Diogo mostra um cartão pré-pago. O seu plano é aterrorizar Eduarda com mensagens e chamadas.

Beatriz não perdoa a mãe por ela ter tentado colocado Martim contra ela. Eduarda pede perdão, diz que estava desesperada. Beatriz sai. Eduarda recebe uma sms e fica transtornada.

Tiago está chateado porque Martim foi à casa de Diogo e não o avisou. Martim diz que gosta de Diogo, não percebe a atitude do pai.

Henrique, Joana e David discutem. Ele está magoado porque os pais não percebem a sua luta e sai de casa. Joana e Henrique conversam sobre o filho. Ela conta que quer mudar de casa. Henrique tem uma solução!

André e Carla discutem por causa de Miguel. Carla não acha mal Sílvia ter um namorado. André está farto de discutir. Carla mostra o novo animal de estimação. André quase tem um ataque, tem fobia de roedores.

Afonso está carente. Xana não quer ter relações sem ser no período fértil. Afonso diz que assim ela mata a paixão! Gabriela tem uma surpresa para Tomás. Fica contente ao saber que Joana quer mudar de casa, mas disfarça.

Francisco encara Tiago, quer saber porque é que ele mentiu. Já percebeu que Tiago está inseguro e faz tudo para não o deixar ver Martim. Tiago nega.

Diogo e Beatriz estão apaixonados. Ela diz que Rita não vai desistir de o reconquistar. Diogo diz a Beatriz que é com ela que quer estar. Rita entra e fica irritada ao ver Beatriz.

Eduarda olha para a fotografia dela com Vicente. Afonso vê, quer saber se o homem da foto é seu pai ou o pai de Beatriz. Eduarda diz que é um ex.

Raul tem receio que algo tenha acontecido à Elsa. Arminda diz que não podem ceder. Se Vasco e Elsa querem estar juntos que se amanhem. Norberto acha exagerado, mas apoia a mulher.