Resumo: 189º Episódio - 22 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul está histérico, quer que Elsa vá tirar informações a Vasco. Ela diz que estava com ele, estão a fingir que se separaram por causa de Arminda.

Vasco mente ao pai ao dizer que não se lembra de nada. André abre a cela, Raul retirou a queixa. Norberto fica a saber que Vasco e Elsa continuam juntos.

Beatriz fica a saber o que a mãe disse a Martim e exalta-se. Tiago acha melhor não falar agora com Martim, mas ela insiste. Martim diz que não acredita em ninguém.

Vladimir fala da zaragata que houve no Carrossel, a culpa foi sua. Eduarda diz que não tem nada a ver com isso. Ele ameaça-a, se não tiver o seu terreno também vai ter problemas.

Henrique acha que foi uma coisa combinada e acha que Rosete não devia abrir. Ela quer abrir o Carrossel para que as pessoas se esqueçam do sucedido.

Sílvia acha bonito a Tina ter protegido Miguel. Joana quer que o filho volte para casa. Germano decide entrevistá-lo.

Norberto traz alguns alunos para a aula de hipoterapia. Mafalda recebe-os. Norberto oferece ajuda, mas Mafalda diz que fica bem.

Francisco diz que quer passar mais tempo com Martim, pede a Tiago para ir buscá-lo à escola, mas ele inventa uma desculpa. Francisco percebe mas não diz nada.

Eduarda recorda a troca dos bebés. Beatriz entra, já sabe o que ela disse ao filho mas Eduarda tenta desmentir. As duas discutem e Eduarda dá-lhe um estalo.

Carla dá os parabéns a Rita pela gravidez, mas diz que foi estranho ter descoberto só quando Diogo e Beatriz assumiram a relação.

Diogo separa Eduarda e Beatriz, impede que Eduarda volte a agarrá-la.

Beatriz desabafa com Arminda, conta-lhe que a mãe foi dizer ao Martim que a culpa foi dela e que lhe bateu.

Vasco implora ao pai que não conte nada à mãe. Norberto diz que chega de mentiras, tem de se fazer homem. Vasco culpa Elsa, se não tivesse fugido nada disto tinha acontecido.

Candy está com medo do corte que fez, não sabe se tem as vacinas em dia. Rosete fica a saber que a afilhada vai viver com Tiago. Espera que ele a faça feliz e não a tente manipular como fez com Beatriz.

Eduarda ainda está a digerir a discussão que teve com Beatriz. Prazeres diz que têm de resolver a situação de David.

Beatriz agradece a Diogo por ter travado a mãe, ele diz-lhe para ela ir viver com ele. Martim manda uma sms a dizer que não atendeu porque estava nas aulas.

Sandra diz a Hélder que precisam de mais fraldas, ele diz que vai receber uns dinheiros e depois compra. Filipe confronta-o sobre o que se passou no Carrossel.