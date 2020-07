Resumo: 188º Episódio - 21 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla e Beatriz falam da gravidez de Rita. Carla acha a atitude de Beatriz muito matura. Beatriz diz que ama Diogo e não o quer perder. Falam de Martim. Beatriz diz que ele odeia Eduarda e a mãe não percebe que o miúdo precisa de tempo.

Eduarda vigia a entrada do hotel. Tina está desiludida com Rosete, desabafa com Diana. Tiago entra no carro e vai embora, sem reparar em Eduarda. Tina provoca Eduarda e as duas discutem na rua.

Sara diz a Martim que ele devia perdoar Beatriz, ela está muito triste e também está a sofrer. Eduarda entra e mete Sara fora do quarto. Eduarda diz que a ideia de trocar os bebés foi de Beatriz.

Sara está nervosa, aparece Carlos e ela conta-lhe que Eduarda apareceu e fechou-se com Martim no quarto.

Eduarda continua a manipular Martim, diz que a culpa foi de Beatriz, que foi ela que lhe pediu para mentir.

Carlos pede a Eduarda que abra a porta. Eduarda não cede e Carlos acaba por arrombar a porta do quarto.

Beatriz conta que esteve com Martim, mas que mal Eduarda apareceu ele quis ir embora. Sugere fazer uma corrida como fazia com Rodrigo. Diogo fica constrangido e diz que não pode.

Candy diz a Tiago que aceita ir viver com ele. Tiago fica feliz, quer contar a Martim e começar a procurar casa.

Prazeres aparece de surpresa, pede a Carlos que fale com David. Quer ficar a cozinhar para ele, mas Carlos despacha-a...

Henrique não conseguiu falar com o filho. Mafalda está do lado do irmão.

Candy despede-se, tem de ir para o Carrossel. Martim confessa ao pai que a avó disse que a mãe sempre soube de toda a verdade. Tiago diz que é mentira.

Beatriz está nervosa porque não sabe o que a mãe queria com Martim. Diogo tenta descansá-la. Sara liga a dizer que Rita está mal, Diogo diz que pode ser da gravidez.

Rita diz que não queria que ela ligasse mas se ficar pior vai às urgências.

Beatriz diz-lhe que pode ir ter com Rita. Diogo diz que ela é crescidinha e disse que estava bem, por isso vão jantar e depois ver um filme.

Emídio e Hélder estão ao balcão. Henrique está de olho em Emídio. Tina não deixa Miguel beber.

Prazeres está triste, Arminda tenta perceber o que se passa com a irmã. Catarina acha que é um desgosto de amor.

Elsa e Vasco limpam o café quando ouvem barulho, escondem-se. Raul vem com André, Vasco entrega-se. Raul está muito assustado por pensar que foi a mando de Emídio.

Emídio arranja confusão de propósito no Carrossel. Começam todos à pancada, ninguém os consegue travar. Rosete, aflita, não deixa ninguém ir para o bar.

Diogo quer contar a verdade a Beatriz, mas antes quer desmascarar Eduarda. Carlos diz-lhe que esqueça essa vingança. Beatriz diz que Tiago quer falar com ela por causa da mãe.

Xana fala de Martim com Afonso. Eduarda não gosta de os ver no sofá nem que Xana esteja descalça. Xana não se contém e defende Beatriz por ir fica com Diogo.