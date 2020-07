Resumo: 187º Episódio - 20 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres está feliz, adora dar a missa. Filipe ajuda-a a arrumar tudo. Ela está preocupada com o seu posto na câmara, precisa de uma ideia boa.

Vasco elogia Diana, diz que ela nasceu para dançar. Elsa entra furiosa, quer saber porque Vasco esteve no Carrossel. Diana defende Vasco. Sai para não se chatear.

Afonso está abatido, a sua família está a desmoronar-se. Xana insiste em engravidar, quer ter um filho dele. Gabriela interrompe a conversa e manda Xana trabalhar.

Eduarda encara Mafalda, quer a jovem fora da Herdade. Beatriz diz à mãe que quem manda no centro é ela e Mafalda fica. Eduarda sente-se humilhada e vai embora.

Rita recebe uma chamada de Diogo. Atende, fica com esperanças quando ele diz que se quer encontrar com ela. Marcam um encontro em casa dele.

Diogo diz a Arminda que vai amar a criança, mas gostava que fosse Beatriz a mãe do seu filho. Arminda acha que ele devia contar a Beatriz que é Rodrigo. Diogo quer esperar...

David faz um protesto na porta da câmara. Tenta chamar a atenção das pessoas, mas ninguém liga. David pede a Sílvia e a Miguel para se juntarem. Eles têm outros planos. Miguel declara-se à Sílvia, que fica encantada.

Prazeres entra com uma caixa de sugestões para deixar no café Santinho. Elsa discute com ela. Raul entra, diz que falou com o Monsenhor e ele garantiu que ia mandar um Padre para Vila Brava.

Joana mostra algumas casas a Carlos, quer mesmo sair da casa de Tomás, está farta de levar com Gabriela e quer privacidade. Ele sugere irem morar juntos. Joana recusa. Carlos fala de Henrique. Joana mente, diz que não quer reatar com o ex-marido.

Rita entra em casa de Diogo e Carlos. Diogo diz que vai assumir o filho e tanto ele como Beatriz vão ajudá-la no que for preciso. Rita reage mal, diz a Diogo que o filho é só deles. Não quer Beatriz no meio.

Tiago almoça na Taberna com uma colega. Candy entra e fica cheia de ciúmes. Tiago explica a situação, diz que é um almoço de trabalho.

Tina pede dinheiro adiantado a Rosete para comprar uns ténis a Miguel. Rosete não dá, diz a Tina que o filho está a aproveitar-se dela. Tânia comenta que Martim é filho de Eduarda. Rosete confirma tudo.

Marco Paulo conversa com Henrique. Acabam por falar de Mafalda. André entra, avisa Henrique que David está a fazer um protesto à porta da câmara. André provoca Marco, que responde à letra, deixando André furioso.

Henrique começa a juntar os cartazes. Está furioso com David, quer que o filho vá para a escola. David diz que tem o direito de protestar, se o levar à força, é abuso de autoridade.

Beatriz fica emocionada ao ver Martim. Ele é frio com ela. Eduarda entra e Martim reage mal, não quer que ela lhe toque, diz que a odeia. Martim pede ao pai para irem embora.

Eduarda diz a Diogo que Martim a odeia e a culpa é toda de Beatriz. Diogo diz que isso não é verdade e ela sabe. Eduarda diz que não vai perder o filho.

Rita está irritada e de mau-humor. Carla entra, diz-lhe que trocou a medicação dos pacientes. Rita pede desculpa e promete estar mais atenta, pede para Carla não comentar com ninguém.

Mafalda e Marco Paulo conversam no café Santinho. Raul tenta ouvir, mas Prazeres interrompe. Fica indignada ao ver o filho com Mafalda. Marco diz para a mãe o deixar em paz.