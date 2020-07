Resumo: 186º Episódio - 17 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara quer falar com Martim que também está a morar no hotel. Rita diz a Sara que talvez voltem para casa de Diogo, lembra plano que armou para ele pensar que está grávida. Diz a Sara que adora Diogo e vai lutar por ele.

Rita despede-se de uma paciente grávida. Tem o recipiente com a amostra de urina. Segue diretamente para o consultório.

Rita entra no consultório. Decide pegar numa seringa e enchê-la com amostra de urina da paciente grávida. Guarda tudo num saco que guarda na sua mala.

Candy com dúvidas em relação a Tiago. Rosete dá a sua opinião. Pega no microfone a faz questão de dizer que Raul fez com que o bar continuasse aberto. Raul diz a Rosete que soube que Martim é filho de Eduarda. Rosete nega.

Arminda diz a Norberto que ficou satisfeita ao ver Martim rejeitar Eduarda. Vasco entra. Pais querem saber onde estava, Vasco mente. Marco abatido diz que vai ao Carrossel. Vasco aproveita e vai com ele.

Diogo parte lenha com força. Está a pensar na sua vida e na nova encruzilhada em que se encontra.

Beatriz triste porque Martim não quer vê-la nem falar com ela. Conta ideia absurda de Eduarda de pedir guarda do Martim. Está algo preocupada, diz que Diogo está estranho. Carla fala de André, tem a certeza que nunca voltaria com ele.

Falam sobre Eduarda ter trocado os bebés e ser mãe de Martim e não avó. Prazeres diz que não sabe de nada. Arminda defende irmã. Prazeres irritada proíbe Raul de entrar na Igreja.

Marco Paulo pede desculpas a Mafalda, conta que criou novo perfil. Mafalda diz ao pai que vai voltar a trabalhar no centro hípico. Diz que reparou no clima entre ele e mãe, diz ao pai para não desistir.

Sara pede desculpas a Beatriz por ter ocultado que sabia onde estava Martim. Beatriz percebe, gostava que ela falasse com Martim para ele voltar aos cavalos. Rita não quer que irmã se envolva nos problemas da família.

Francisco e Eduarda falam de Martim. Eduarda diz que retirou queixa contra ele porque Martim pediu. Afonso diz a mãe que Germano quer falar com ela. Toda a Vila já sabe que Martim é filho dela. Eduarda furiosa.

Elsa chocada ao saber que Martim é filho de Eduarda. Fica inspirada para fazer uma música nova. Xana até gosta de ouvir. Raul furioso com Prazeres, diz que vai a Évora e só volta quando Vila Brava tiver um Padre.

Gabriela carinhosa com Tomás, quer fazer-lhe jantar especial. Ele aceita. Gabriela beija-o e afasta-se. Joana chateada diz a Tomás que agradece o que fez por ela mas vai procurar casa para ela e os filhos. Não gosta de Gabriela.

Carlos tenta que Rita perceba que não é por um filho que Diogo vai voltar para ela. Ele ama Beatriz. Rita não quer entender, diz que vai ter o filho e lutar por Diogo.

Beatriz fala com Diogo sobre Sara e Martim. Ele decide contar-lhe tudo, diz que Rita está grávida. Beatriz fica magoada e furiosa, não quer sequer que Diogo a toque. Ele quer falar. Beatriz vai embora.